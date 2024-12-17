Chelsea'nin 70 Milyon Euro Ödeyerek Kadrosuna Kattığı Ukraynalı Futbolcusu Mudryk'e Doping Şoku!
Chelsea'nin 70 Milyon Euro Ödeyerek Kadrosuna Kattığı Ukraynalı Futbolcusu Mudryk'e Doping Şoku!
Futbolda doping sorunu, adil rekabeti tehdit eden ve sporun güvenilirliğini zedeleyen önemli bir mesele. Oyuncuların performansını farklı yollarla artırmak için yasaklı maddelere başvurması, hem etik değerlere hem de kulübün marka değerine zarar verdiği bir gerçek. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea de bu durumu yaşayan takımlardan biri. Hedefteki isim Mykhailo Mudryk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sezonu şampiyon City'nin 28 puan gerisinde noktalayan Chelsea'de Enzo Mascara'nın göreve gelmesiyle işler yoluna girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat mavi-beyazlılar, 2023'ün ilk günlerde Shakhtar'a 70 milyon bonservis ödeyerek transfer ettiği Mudyrk'ten gelen haberle sarsıldı.
Ukraynalı futbolcuya yapılan doping testinin pozitif çıktığı, ikinci testin de pozitif çıkması durumda kendisinin dört sene men cezası alabileceği ifade edildi.
Kulüp, "Mykhailo, yasaklı bir maddeyi bilinçli olarak kullanmadığını kesin bir dille belirtmiştir." diyerek oyuncusunu savundu.
Ukraynalı gazeteci Volodymyr Zverov ise "Eğer B numunesi de pozitif çıkarsa, bu resmi olarak antidoping kurallarının ihlali olarak kabul edilir ve sporcunun 4 yıllık men cezası alması muhtemeldir." yorumunda bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın