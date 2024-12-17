Chelsea'nin 70 Milyon Euro Ödeyerek Kadrosuna Kattığı Ukraynalı Futbolcusu Mudryk'e Doping Şoku!

Futbolda doping sorunu, adil rekabeti tehdit eden ve sporun güvenilirliğini zedeleyen önemli bir mesele. Oyuncuların performansını farklı yollarla artırmak için yasaklı maddelere başvurması, hem etik değerlere hem de kulübün marka değerine zarar verdiği bir gerçek. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea de bu durumu yaşayan takımlardan biri. Hedefteki isim Mykhailo Mudryk.