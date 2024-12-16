Trabzonspor'un Galatasaray'a Attığı Üçüncü Gol Öncesinde Top Dışarı Çıktı mı?
Trabzonspor'un Galatasaray'a Attığı Üçüncü Gol Öncesinde Top Dışarı Çıktı mı?
Süper Lig'de VAR olmasına rağmen her hafta tartışılan hakem kararlarına bir yenisi daha eklendi. Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçta deplasman ekibinin son golü, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Ozan Tufan'ın kaydettiği gol öncesinde topun dışarı çıktığı, golün geçersiz olması gerektiği ifade edilirken bir yandan da rakip takım taraftarları herhangi bir iptalin gerekmediğini vurguladı.
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Galatasaray, şampiyonluk adına oldukça kritik olan Trabzonspor engelini kayıpsız geçti.
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Okan Buruk liderliğindeki sarı-kırmızılılar, 16. haftada Karadeniz ekibini 4-3'le yenerek en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı korudu.
Bordo-mavililerin attığı üçüncü gol, tartışmaları beraberinde getirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşuyla fileleri bulmasından önce topun saha dışına çıktığı iddia edildi.
Buruk, 90 dakikanın ardından "Dışarı çıkan toptan gol yedik. Topun dışarı çıktığının haberi geldi. Hak etmediğimiz bir gol yedik." yorumunda bulundu.
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise "Tecrübeme dayanarak topun izdüşümünün çizgide olduğunu söyleyebilirim. Yani bence topun tamamı çizgiyi terk etmedi." dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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