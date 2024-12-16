Trabzonspor'un Galatasaray'a Attığı Üçüncü Gol Öncesinde Top Dışarı Çıktı mı?

Süper Lig'de VAR olmasına rağmen her hafta tartışılan hakem kararlarına bir yenisi daha eklendi. Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçta deplasman ekibinin son golü, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Ozan Tufan'ın kaydettiği gol öncesinde topun dışarı çıktığı, golün geçersiz olması gerektiği ifade edilirken bir yandan da rakip takım taraftarları herhangi bir iptalin gerekmediğini vurguladı.