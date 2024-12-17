Beşiktaş'ın Eski Başkanı Hasan Arat Semih Kılıçsoy'un Aston Villa'ya Gitmesine Engel Olmuş!
Beşiktaş'ın Eski Başkanı Hasan Arat Semih Kılıçsoy'un Aston Villa'ya Gitmesine Engel Olmuş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 29 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serdar Adalı ile yarışa girecek Hüseyin Hücel dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Tivibuspor'a konuk olan Yücel, Semih Kılıçsoy'un Aston Villa'dan teklif aldığını ancak bonservis bedelinin düşük olması nedeniyle Arat'ın bu transfere izin vermediğini belirtti.
"Aston Villa, Semih Kılıçsoy için ilk olarak 12 M€ teklif yaptı. Sonra bu teklifi 15 M€'ya çıkardı. Semih, 1 yıl bizde kiralık kalacaktı.
15 milyon Euro'nun üstüne Diego Carlos veya Alex Moreno'dan birini seçin dediler. Ben bunu kabul ettiremedim. Başkan 15 M€ az dedi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yücel'in yayındaki sözleri 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın