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Beşiktaş'ın Eski Başkanı Hasan Arat Semih Kılıçsoy'un Aston Villa'ya Gitmesine Engel Olmuş!

Beşiktaş'ın Eski Başkanı Hasan Arat Semih Kılıçsoy'un Aston Villa'ya Gitmesine Engel Olmuş!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.12.2024 - 23:00

Hasan Arat'ın görevini bırakmasının ardından Beşiktaş'ta başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel'den transfer itirafı geldi. Yücel, yaz döneminde İngiltere Premier Lig ekibin Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy'u istediğini ancak tutarın az bulunduğunu ve Arat'ın teklifi veto ettiğini açıkladı!

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Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 29 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının 29 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

Serdar Adalı ile yarışa girecek Hüseyin Hücel dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Serdar Adalı ile yarışa girecek Hüseyin Hücel dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Tivibuspor'a konuk olan Yücel, Semih Kılıçsoy'un Aston Villa'dan teklif aldığını ancak bonservis bedelinin düşük olması nedeniyle Arat'ın bu transfere izin vermediğini belirtti.

Tivibuspor'a konuk olan Yücel, Semih Kılıçsoy'un Aston Villa'dan teklif aldığını ancak bonservis bedelinin düşük olması nedeniyle Arat'ın bu transfere izin vermediğini belirtti.

"Aston Villa, Semih Kılıçsoy için ilk olarak 12 M€ teklif yaptı. Sonra bu teklifi 15 M€'ya çıkardı. Semih, 1 yıl bizde kiralık kalacaktı.

"Aston Villa, Semih Kılıçsoy için ilk olarak 12 M€ teklif yaptı. Sonra bu teklifi 15 M€'ya çıkardı. Semih, 1 yıl bizde kiralık kalacaktı.

15 milyon Euro'nun üstüne Diego Carlos veya Alex Moreno'dan birini seçin dediler. Ben bunu kabul ettiremedim. Başkan 15 M€ az dedi."

15 milyon Euro'nun üstüne Diego Carlos veya Alex Moreno'dan birini seçin dediler. Ben bunu kabul ettiremedim. Başkan 15 M€ az dedi."
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Yücel'in yayındaki sözleri 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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