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2024 FIFA Puskas Ödülü Manchester Unitedlı Garnacho'nun! Everton Maçındaki Golü Tarihe Geçti

2024 FIFA Puskas Ödülü Manchester Unitedlı Garnacho'nun! Everton Maçındaki Golü Tarihe Geçti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.12.2024 - 21:36

FIFA tarafından 2009 yılında futbol efsanesi Ferenc Puskás’ın anısına başlatılan Puskas Ödülü, yılın en güzel golünü futbolseverlerin oylarıyla belirlenirken, her yıl unutulmaz anlara imza atan golleri taçlandırıyor. 2024 yılında Puskas Ödülü’nün sahibi, Manchester United’ın genç yeteneği Alejandro Garnacho oldu.

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26 Kasım 2023’te Goodison Park’ta oynanan Everton-Manchester United karşılaşmasında Garnacho, futbol tarihine geçecek bir röveşata golüne imza atmıştı.

26 Kasım 2023’te Goodison Park’ta oynanan Everton-Manchester United karşılaşmasında Garnacho, futbol tarihine geçecek bir röveşata golüne imza atmıştı.

Maçın henüz 3. dakikasında Diogo Dalot’un sol kanattan gönderdiği ortaya mükemmel bir zamanlama ile vuran Arjantinli oyuncu, topu filelerle buluşturmuştu.

Maçın henüz 3. dakikasında Diogo Dalot’un sol kanattan gönderdiği ortaya mükemmel bir zamanlama ile vuran Arjantinli oyuncu, topu filelerle buluşturmuştu.

Wayne Rooney'nin de yıllar önce City'e attığı ikonik gole de çok benzeyen gol, 2024'ün en güzel golü seçildi.

Wayne Rooney'nin de yıllar önce City'e attığı ikonik gole de çok benzeyen gol, 2024'ün en güzel golü seçildi.

İşte Garnacho'nun röveşatası 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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