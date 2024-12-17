2024 FIFA Puskas Ödülü Manchester Unitedlı Garnacho'nun! Everton Maçındaki Golü Tarihe Geçti
2024 FIFA Puskas Ödülü Manchester Unitedlı Garnacho'nun! Everton Maçındaki Golü Tarihe Geçti
FIFA tarafından 2009 yılında futbol efsanesi Ferenc Puskás’ın anısına başlatılan Puskas Ödülü, yılın en güzel golünü futbolseverlerin oylarıyla belirlenirken, her yıl unutulmaz anlara imza atan golleri taçlandırıyor. 2024 yılında Puskas Ödülü’nün sahibi, Manchester United’ın genç yeteneği Alejandro Garnacho oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26 Kasım 2023’te Goodison Park’ta oynanan Everton-Manchester United karşılaşmasında Garnacho, futbol tarihine geçecek bir röveşata golüne imza atmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçın henüz 3. dakikasında Diogo Dalot’un sol kanattan gönderdiği ortaya mükemmel bir zamanlama ile vuran Arjantinli oyuncu, topu filelerle buluşturmuştu.
Wayne Rooney'nin de yıllar önce City'e attığı ikonik gole de çok benzeyen gol, 2024'ün en güzel golü seçildi.
İşte Garnacho'nun röveşatası 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın