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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Canlı Yayın Teklifine Cevap!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Canlı Yayın Teklifine Cevap!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.12.2024 - 12:30

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini canlı yayına çıkmaya davet etmesine ilişkin ilk kez konuştu. Özbek, tek şartının gündemi belirlemek olduğunu söylerken bunun Koç tarafından kabul edilmediğini paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunan Ali Koç, Dursun Özbek'i bir kez daha canlı yayında tartışmaya davet etmişti.

Geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunan Ali Koç, Dursun Özbek'i bir kez daha canlı yayında tartışmaya davet etmişti.

Koç, teklifini "Aynı çağrıyı 3. kez tekrarlıyorum, Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum" ifadelerini kullanarak iletmişti.

Koç, teklifini "Aynı çağrıyı 3. kez tekrarlıyorum, Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum" ifadelerini kullanarak iletmişti.

Bir kongrede konuşan Özbek, Koç'un söylemine ilk kez yanıt verdi. Koç, "şartımı kabul etmedi" dedi.

Bir kongrede konuşan Özbek, Koç'un söylemine ilk kez yanıt verdi. Koç, "şartımı kabul etmedi" dedi.

"Ali Bey, Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım.

"Ali Bey, Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım.

Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek’in torunuyla Vehbi Koç’un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım. Kendisi kabul etmedi."

Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek’in torunuyla Vehbi Koç’un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım. Kendisi kabul etmedi."

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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