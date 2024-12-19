Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç'un Canlı Yayın Teklifine Cevap!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini canlı yayına çıkmaya davet etmesine ilişkin ilk kez konuştu. Özbek, tek şartının gündemi belirlemek olduğunu söylerken bunun Koç tarafından kabul edilmediğini paylaştı.