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Milli Futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'deki Beşinci Kupasını Kazandı

Milli Futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'deki Beşinci Kupasını Kazandı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.12.2024 - 11:32

2024 yılı, Real Madrid için kupa dolu bir yıl olarak tarihe geçti. İspanyol devi, sezonu tam beş farklı turnuvada şampiyon olarak kapattı. Bu zaferlerin bir parçası olan milli futbolcumuz Arda Güler, genç yaşına rağmen kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

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FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid, Katar’ın başkenti Doha’daki Lusail Stadı’nda Meksika ekibi Pachuca’yı 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid, Katar’ın başkenti Doha’daki Lusail Stadı’nda Meksika ekibi Pachuca’yı 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

Golleri kaydeden isimler; Mbappe, Rodrygo ve Vinicius Junior oldu.

Golleri kaydeden isimler; Mbappe, Rodrygo ve Vinicius Junior oldu.

Karşılaşmanın 88. dakikasında oyuna giren Arda Güler, bu zaferle Real Madrid'deki beşinci, kariyerindeki altıncı kupasını kazandı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında oyuna giren Arda Güler, bu zaferle Real Madrid'deki beşinci, kariyerindeki altıncı kupasını kazandı.

19 yaşındaki milli futbolcumuz, daha önce LaLiga, Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa ve Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

19 yaşındaki milli futbolcumuz, daha önce LaLiga, Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa ve Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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