Milli Futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'deki Beşinci Kupasını Kazandı

2024 yılı, Real Madrid için kupa dolu bir yıl olarak tarihe geçti. İspanyol devi, sezonu tam beş farklı turnuvada şampiyon olarak kapattı. Bu zaferlerin bir parçası olan milli futbolcumuz Arda Güler, genç yaşına rağmen kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.