Milli Futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'deki Beşinci Kupasını Kazandı
Milli Futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'deki Beşinci Kupasını Kazandı
2024 yılı, Real Madrid için kupa dolu bir yıl olarak tarihe geçti. İspanyol devi, sezonu tam beş farklı turnuvada şampiyon olarak kapattı. Bu zaferlerin bir parçası olan milli futbolcumuz Arda Güler, genç yaşına rağmen kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.
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FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid, Katar’ın başkenti Doha’daki Lusail Stadı’nda Meksika ekibi Pachuca’yı 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.
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Golleri kaydeden isimler; Mbappe, Rodrygo ve Vinicius Junior oldu.
Karşılaşmanın 88. dakikasında oyuna giren Arda Güler, bu zaferle Real Madrid'deki beşinci, kariyerindeki altıncı kupasını kazandı.
19 yaşındaki milli futbolcumuz, daha önce LaLiga, Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa ve Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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