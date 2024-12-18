Beşiktaş'ın Eski Oyuncuları Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar Futboldan Men Edildi!
Beşiktaş'ın Eski Oyuncuları Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar Futboldan Men Edildi!
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve olaylı bir şekilde siyah-beyazlı kulüpten ayrılan Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'ın kanında doping tespit edildi. Futbolculuk lisansları askıya alındı. Dikkat çeken gelişme sonrasında ikili ortak bir açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan Delibaş, bu yılın ilk aylarında skandal yaratan bir iddiayla gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21 yaşındaki oyuncunun Tinder uygulamasında hesabı bulunduğu belirtilmişti.
Siyah-beyazlı kulüp, iddianın büyük tepkilere yol açmasının ardından Delibaş ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.
O dönem Hasan Arat başkanlığındaki ekip, Delibaş'ın ayrılığından kısa bir süre sonra Berkay Vardar ile de sözleşme feshinde karar kılmıştı.
Bu sezon kulüpsüz kalan iki yakın arkadaş, doping sebebiyle 4 yıl futboldan men edildi. Delibaş ve Vardar, karara yönelik ortak bir açıklama yayınladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın