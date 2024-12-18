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Galatasaray'ın Yıldızı Mertens ve Eşi Katrin Kerkhofs'tan Herkese Örnek Olacak Davranış

Galatasaray'ın Yıldızı Mertens ve Eşi Katrin Kerkhofs'tan Herkese Örnek Olacak Davranış

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.12.2024 - 19:52

Türkiye'ye transfer olduğu ilk günden itibaren sadece futboluyla değil, karakteriyle de en dikkat çekici oyunculardan biri olan Galatasaraylı Mertens, yine herkesin takdirini kazanacak bir davranışla gündeme geldi. Sahadaki performansıyla taraftarların sevgilisi olan oyuncu, saha dışında da ne kadar duyarlı ve mütevazı bir insan olduğunu bir kez daha gösterdi. Ailesiyle Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

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Galatasaray’ın tecrübeli ismi Dries Mertens, futboluyla olduğu kadar hassasiyetiyle de takdir topladı.

Galatasaray’ın tecrübeli ismi Dries Mertens, futboluyla olduğu kadar hassasiyetiyle de takdir topladı.

Belçikalı yıldız, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniği'ni ziyaret ederek büyük bir sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

Belçikalı yıldız, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniği'ni ziyaret ederek büyük bir sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

Özellikle çocuk hastalarla yakından ilgilenen aile, çeşitli hediyeler ve samimi tavırlarıyla bir kez daha gönülleri fethetti.

Özellikle çocuk hastalarla yakından ilgilenen aile, çeşitli hediyeler ve samimi tavırlarıyla bir kez daha gönülleri fethetti.

37 yaşındaki oyuncu, 6 Şubat depremlerinde de ülkece toplanan yardımlara hem maddi hem de manevi destekte bulunuştu. 👇

37 yaşındaki oyuncu, 6 Şubat depremlerinde de ülkece toplanan yardımlara hem maddi hem de manevi destekte bulunuştu. 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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