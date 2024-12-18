Galatasaray'ın Yıldızı Mertens ve Eşi Katrin Kerkhofs'tan Herkese Örnek Olacak Davranış

Türkiye'ye transfer olduğu ilk günden itibaren sadece futboluyla değil, karakteriyle de en dikkat çekici oyunculardan biri olan Galatasaraylı Mertens, yine herkesin takdirini kazanacak bir davranışla gündeme geldi. Sahadaki performansıyla taraftarların sevgilisi olan oyuncu, saha dışında da ne kadar duyarlı ve mütevazı bir insan olduğunu bir kez daha gösterdi. Ailesiyle Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.