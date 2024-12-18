Eski Futbolcu Ümit Davala'nın Galatasaray'ı Savunması Yorumcu Erdal Hoş'u Fena Kızdırdı
Eski Futbolcu Ümit Davala'nın Galatasaray'ı Savunması Yorumcu Erdal Hoş'u Fena Kızdırdı
Asist Analiz Youtube kanalında Kutlu Akpınar moderatörlüğünde gerçekleştirilen Derbi Özel programında Ümit Davala ve Erdal Hoş'un fikir ayrılıkları sosyal medyada futbolseverlerin dikkatini çekti. Davala, Galatasaray'a dair yanlış kararların çıktığını belirtirken Hoş, karşılaşmanın son golünde ofsayt olduğunu söyledi.
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Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etmiş, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.
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Mücadelede düdük çalan Kadir Sağlam'ın kararları tepkilere yol açmıştı.
İki kulüp de 38 yaşındaki hakemin yönetiminden memnun olmadıklarını dile getiren açıklamalarda bulunmuştu.
Asist Analiz'de maçı değerlendiren eski Galatasaraylı Ümit Davala ve yorumcu Erdal Hoş'un ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.
Hoş'un Davala'yı göstererek "Türk futbolu bu" demesi birçok yorumu beraberinde getirdi. İşte yorumlardan bazıları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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