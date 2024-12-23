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Wanda Nara ile Yasak Aşk Yaşadığı Öne Sürülen Keita Balde Sivasspor'dan Gönderildi

Wanda Nara ile Yasak Aşk Yaşadığı Öne Sürülen Keita Balde Sivasspor'dan Gönderildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.12.2024 - 18:57

Şu sıralar adı, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile anılan Keita Balde,  Sivasspor'dan ayrıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol asıllı Sengalli oyuncusunu takımdan gönderdi. Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, geçtiğimiz günler oyuncunun Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığını öne sürmüştü.

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Sivasspor, sezon başında büyük umutlarla Spartak Moskova'dan bedelsiz olarak transfer edilen Keita Balde'nin sözleşmesini feshetti.

Sivasspor, sezon başında büyük umutlarla Spartak Moskova'dan bedelsiz olarak transfer edilen Keita Balde'nin sözleşmesini feshetti.

Bu sezon 11 maçta yalnızca 1 gol katkısı sağlayan Balde, sergilediği düşük performansıyla, taraftarlar ve teknik ekip tarafından eleştirilmişti.

Bu sezon 11 maçta yalnızca 1 gol katkısı sağlayan Balde, sergilediği düşük performansıyla, taraftarlar ve teknik ekip tarafından eleştirilmişti.

Kariyerinde Inter, Monaco gibi dev kulüpleri bulunduran oyuncunun eski eşi Simona Guatieri de geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.

Kariyerinde Inter, Monaco gibi dev kulüpleri bulunduran oyuncunun eski eşi Simona Guatieri de geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.

Guatieri, Balde'nin Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığını öne sürmüştü👇🏻

Guatieri, Balde'nin Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile yasak aşk yaşadığını öne sürmüştü👇🏻

"Icardi bana eşinin, Keita ile birlikte olduğunu söyledi. Evdeki kameradan alınan deliller var. Bunlar sadakatsizliğini kanıtlayacak görüntüler.

"Icardi bana eşinin, Keita ile birlikte olduğunu söyledi. Evdeki kameradan alınan deliller var. Bunlar sadakatsizliğini kanıtlayacak görüntüler.
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Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın. Ona ne diyebilirim bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü korkunçlar"

Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın. Ona ne diyebilirim bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü korkunçlar"

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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