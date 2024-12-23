Cristiano Ronaldo: “Kim Messi'nin Benden Daha İyi Olduğunu Söyledi?"
Cristiano Ronaldo: “Kim Messi'nin Benden Daha İyi Olduğunu Söyledi?"
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Futbol kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımdan devam eden Cristiano Ronaldo, ağustos ayında Youtube'a içerik üretmeye karar vermişti.
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Kendi kanalını oluşturan Portekizli, 90 dakikada bir milyon aboneye ulaşarak platformda rekor kırmıştı.
Rekor kırdıktan bir hafta sonra 50 milyonluk bir kitleye ulaşan, şu anda da takipçi sayısını 72 milyona çıkaran 39 yaşındaki oyuncu, yayınladığı son video ile dikkatleri yine üzerine çekti.
MrBeast'ın de yer aldığı "Ronaldo'yu Durdurmak İçin Kaç Kaleci Gerekir?" başlıklı paylaşımında Lionel Messi'ye takılmadan geçemedi.
“Kim Messi'nin benden daha iyi olduğunu söyledi?” dedi. Ardındansa kahkahalara boğuldu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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