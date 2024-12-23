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Arda Güler La Liga'da Aralık Ayının En İyi 23 Yaş Altı Oyuncusu Seçildi!

Arda Güler La Liga'da Aralık Ayının En İyi 23 Yaş Altı Oyuncusu Seçildi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.12.2024 - 22:03

Real Madrid formasıyla İspanya’da ülkemizi gururla temsil eden Arda Güler, La Liga’da aralık ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

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La Liga’nın resmi sosyal medya hesabında paylaşılan "Ayın En İyileri" listesinde Arda Güler, performansıyla dikkat çekti ve genç yetenekler arasında zirveye çıktı.

La Liga’nın resmi sosyal medya hesabında paylaşılan "Ayın En İyileri" listesinde Arda Güler, performansıyla dikkat çekti ve genç yetenekler arasında zirveye çıktı.

Aralık ayında 5 maçta sahaya çıkan milli yıldız, sahada gösterdiği etkili performansla alkış toplamıştı.

Aralık ayında 5 maçta sahaya çıkan milli yıldız, sahada gösterdiği etkili performansla alkış toplamıştı.

19 yaşındaki futbolcu, Getafe maçında 1 gol kaydetmiş, Rayo Vallecano maçında ise 2 asiste imza atmıştı.

19 yaşındaki futbolcu, Getafe maçında 1 gol kaydetmiş, Rayo Vallecano maçında ise 2 asiste imza atmıştı.

Ligin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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