Fenerbahçe'den Eyüpspor Maçındaki Kararlara Tepki: "Hakem Katliamı Yaşatıldı"
Fenerbahçe'den Eyüpspor Maçındaki Kararlara Tepki: "Hakem Katliamı Yaşatıldı"
Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hakkında açıklamada bulundu. Ali Koç liderliğindeki ekip, mücadelenin hakemler tarafından katledildiğini ifade etti. Yabancı hakem isteği bir kez daha dile getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçında Eyüpspor ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak zirve yarışında ağır yara almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
17 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Mourinho ve öğrencileri, taraftarı tarafından eleştirilmişti.
Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertli kulüp, "hakem katliamı yaşatılmıştır" diyerek Eyüpspor maçındaki yönetime tepki gösterdi. 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın