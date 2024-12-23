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Fenerbahçe'den Eyüpspor Maçındaki Kararlara Tepki: "Hakem Katliamı Yaşatıldı"

Fenerbahçe'den Eyüpspor Maçındaki Kararlara Tepki: "Hakem Katliamı Yaşatıldı"

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.12.2024 - 22:34

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hakkında açıklamada bulundu. Ali Koç liderliğindeki ekip, mücadelenin hakemler tarafından katledildiğini ifade etti. Yabancı hakem isteği bir kez daha dile getirildi.

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Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçında Eyüpspor ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak zirve yarışında ağır yara almıştı.

Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçında Eyüpspor ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak zirve yarışında ağır yara almıştı.

17 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Mourinho ve öğrencileri, taraftarı tarafından eleştirilmişti.

17 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Mourinho ve öğrencileri, taraftarı tarafından eleştirilmişti.

Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertli kulüp, "hakem katliamı yaşatılmıştır" diyerek Eyüpspor maçındaki yönetime tepki gösterdi. 👇🏻

Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertli kulüp, "hakem katliamı yaşatılmıştır" diyerek Eyüpspor maçındaki yönetime tepki gösterdi. 👇🏻

ADALETSİZLİĞE YETER! ÇÖZÜM İSTİYORUZ 

Süper Lig’in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir. 

“Futbolda adalet” söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür. 

Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir. 

Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır. 

Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır. 

Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez. 

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz. 

Fenerbahçe Spor Kulübü

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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