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NBA'in Yıldızlarından Joel Embiid Maçta Kadın Hakemin Üzerine Yürüdü!

NBA'in Yıldızlarından Joel Embiid Maçta Kadın Hakemin Üzerine Yürüdü!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.12.2024 - 19:19

Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu Joel Embiid, San Antonio Spurs karşılaşmasının ikinci çeyreğinde, kadın hakem Jenna Schroeder ile yaşadığı gerginlik nedeniyle iki teknik faul alarak oyun dışı kaldı.

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NBA’de Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs'u 111-106’lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

NBA’de Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs'u 111-106’lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu zaferle 76ers, sezonun 27. maçında 10. galibiyetini hanesine yazdırırken, Spurs ise 29. maçında 14. yenilgisini aldı.

Bu zaferle 76ers, sezonun 27. maçında 10. galibiyetini hanesine yazdırırken, Spurs ise 29. maçında 14. yenilgisini aldı.

Ancak karşılaşmaya ikinci çeyrekte yaşanan olaylar damga vurdu.

Ancak karşılaşmaya ikinci çeyrekte yaşanan olaylar damga vurdu.

76ers’ın yıldızı Joel Embiid, Spurs’un genç yeteneği Victor Wembanyama ile girdiği bir pozisyon sonrası hakem Jenna Schroeder tarafından hücum faulle cezalandırıldı.

76ers’ın yıldızı Joel Embiid, Spurs’un genç yeteneği Victor Wembanyama ile girdiği bir pozisyon sonrası hakem Jenna Schroeder tarafından hücum faulle cezalandırıldı.

Kararı hazmedemeyen Embiid, sinirlerine hakim olamayarak hakeme doğru sert bir şekilde ilerledi.

Kararı hazmedemeyen Embiid, sinirlerine hakim olamayarak hakeme doğru sert bir şekilde ilerledi.
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Schroeder, 30 yaşındaki oyuncuya art arda iki teknik faul vererek yıldız ismi oyun dışı bıraktı.

Schroeder, 30 yaşındaki oyuncuya art arda iki teknik faul vererek yıldız ismi oyun dışı bıraktı.

Takım arkadaşları ve teknik ekip, öfkeli Embiid’i sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Takım arkadaşları ve teknik ekip, öfkeli Embiid’i sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

İşte o gergin anlar👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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