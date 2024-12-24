Beşiktaş'ta Başkan Adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Listesi Belli Oldu
Beşiktaş'ta Başkan Adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Listesi Belli Oldu
Beşiktaş’ta, 29 Aralık Pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, yönetim kurulu listelerini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti. Peki Adalı ve Yücel'in ekibinde kimler yer alıyor? 👇🏻
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Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi
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Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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