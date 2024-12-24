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Beşiktaş'ta Başkan Adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Listesi Belli Oldu

Beşiktaş'ta Başkan Adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Listesi Belli Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.12.2024 - 17:20

Beşiktaş’ta, 29 Aralık Pazar günü yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, yönetim kurulu listelerini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti. Peki Adalı ve Yücel'in ekibinde kimler yer alıyor? 👇🏻

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Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi

Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi

Asil

  • Hakan Daltaban

  • Uğur Fora

  • Orhan Özalp

  • Murat Kılıç

  • Çağatay Abraş

  • Mustafa Mollaoğlu

  • Kaan Kasacı

  • Merve Öztopaloğlu

  • Levent Ağan

  • Özkan Arseven

Yedek

  • Toygun Batallı

  • Esra Sayın

  • İbrahim Sağlam

  • Görkem Bilgi

  • Selahattin Solmaz

Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi

Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi

Asil

  • Sencer Sarp Aral

  • Caner Bingöl

  • Ahmet Budan

  • Cüneyt Çilingiroğlu

  • Fırat Fidan

  • Onur Göçmez

  • Deniz Güven

  • Cemile Aslı Üstünkaya

  • Ahmet Mete Vardar

  • Adnan Sertaç Yazar

Yedek 

  • Sedat Seymen Akçadağ

  • Nazlı Ayaz

  • Ömer Küçük

  • Önder Yiğit

  • Abdurrahman Yiğittekin

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Adalı, geçtiğimiz günlerde Esra Erol ile görüştüğünü açıklamıştı. 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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