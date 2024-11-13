Gerçek Bir Z Kuşağı Mısın Yoksa Eski Nesilden mi?

Z Kuşağına çok da yakın hissetmiyorsun. Teknolojiye mesafeli, geleneksel değerlere ise oldukça bağlı bir yapın var. Sosyal medya ve dijitalleşme senin için o kadar da önemli değil; günlük yaşantında daha çok geleneksel araçları ve yöntemleri kullanmayı tercih ediyorsun. Dijital dünyadaki değişimlere mesafeli kalmak senin için daha rahatlatıcı. Geleneksel değerlere ve sabit bir yaşam tarzına önem veren bir yapın var. Bu, seni özgün bir kişilik yaparken aynı zamanda diğerlerinden de ayırıyor. Dijital dünyaya mesafeli kalmak seni daha huzurlu hissettirebilir, ancak yeniliklere de tamamen kapalı olmamaya özen gösteriyorsun.