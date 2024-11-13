Gerçek Bir Z Kuşağı Mısın Yoksa Eski Nesilden mi?
Gerçek Bir Z Kuşağı Mısın Yoksa Eski Nesilden mi?
Z Kuşağı, teknolojiyi hayatının merkezine koyan, özgürlüğüne düşkün ve değişime açık bir nesil olarak tanımlanıyor. Ancak bu kuşağa dahil olmak sadece yaşla değil, aynı zamanda hayata bakış açısıyla da ilgili. Sen kendini ne kadar Z Kuşağı’ndan hissediyorsun? Geleneksel kalıplardan sıyrılabilen, dijital dünyanın içinde doğmuş ve kendi kimliğini oluşturan biri misin? Yoksa eski alışkanlıkların etkisi altında, biraz da olsa geçmişin izlerini taşıyor musun? Bu testte, Z Kuşağı ile ne kadar özdeşleştiğini keşfetmeye hazır mısın?
Başlayalım!
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1. Sosyal medyada en çok vakit geçirdiğin platform hangisi?
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2. Hangi iletişim yöntemi senin için daha rahat?
3. Teknolojiyle etkileşim süreni nasıl buluyorsun?
4. İş hayatıyla ilgili ne düşünüyorsun?
5. Bir sorunla karşılaştığında nasıl çözmeye çalışırsın?
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6. Giyim tarzını nasıl tanımlarsın?
7. Çevreye duyarlılığın ne durumda?
8. Popüler kültürde en çok ne ilgini çeker?
9. Hangi ifadeye daha çok katılırsın?
10. Sosyal medya influencer’larını nasıl buluyorsun?
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Gerçek bir Z kuşağı!
Z kuşağına yakın ama biraz mesafeli!
Gelenek ve teknoloji arasına sıkışmış!
Eski neslin temsilcisi!
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