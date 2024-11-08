Karakterinle Hangi Burcun Zayıf Noktasına Dokunuyorsun?
Karakterinle Hangi Burcun Zayıf Noktasına Dokunuyorsun?
Her burcun kendine has çekim noktaları ve zayıf yönleri vardır. Senin kişilik özelliklerin ise bazı burçları adeta büyülüyor, sana karşı koymalarını imkansız hale getiriyor! Kimisi senin güçlü karizmana hayran kalıyor, kimisi ise içindeki derin empatiyi ve anlayışı buluyor. Ama bir burç var ki, senin karşında tamamen savunmasız kalıyor, sanki bir çekim gücüyle etkisi altına giriyor. Peki, hangi burç senin karşında tamamen savunmasız kalıyor? Bu sorunun cevabı, hem seni hem de çevrendekileri şaşırtabilir!
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1. Kendini en çok hangi kelimeyle tanımlarsın?
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2. Hoşlandığın biriyle tanıştığında ilk olarak ne yaparsın?
3. Seni en çok ne sinirlendirir?
4. İdeal partnerin nasıl biri olmalı?
5. İnsanlar senin hakkında ne düşünür?
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6. Bir tartışmada nasıl davranırsın?
7. Hangisi senin en güçlü yanındır?
8. Sana en çok hangisi hitap eder?
9. İnsanlara güven konusunda ne düşünürsün?
10. Sosyal ortamlarda nasıl biri olursun?
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Akrepler sana karşı koyamıyor!
Yaylar sana karşı koyamıyor!
Oğlaklar sana karşı koyamıyor!
Teraziler sana karşı koyamıyor!
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