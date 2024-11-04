Geceye mi Yoksa Gündüze mi Aitsin?
Geceye mi Yoksa Gündüze mi Aitsin?
Bazen gecenin sessizliğinde huzuru buluruz, bazen de güneşin doğuşuyla hayat enerjisi dolarız. Peki sen hangi zaman diliminde daha verimli ve mutlusun? Günün hangi saati sana enerji verir, hangi saatte ruhun canlanır?
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1. Güne başlamayı en sevdiğin saat nedir?
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2. Çalışmak için en verimli olduğun zaman dilimi nedir?
3. Hafta sonları nasıl bir uyku düzenin var?
4. Sabahları uyanmak senin için nasıldır?
5. Akşam 10’da kendini nasıl hissedersin?
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6. Kahvaltı hakkında ne düşünüyorsun?
7. Bir sabah alarmı duyduğunda nasıl hissedersin?
8. Gecenin ilerleyen saatlerinde çalışmak zorunda kalırsan...
Tam bir gündüz insanı!
Gündüze yakınsın!
Gece insanısın!
Tam bir gece kuşusun!
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