Görsel Zekaya mı Sahipsin İşitsel Zekaya mı?

Sen, hem görsel hem de işitsel zekayı birlikte kullanan ender insanlardan birisin. Hem görüntüler hem de sesler senin için öğrenmeyi ve anlamayı kolaylaştırıyor. Bilgileri hem görsel olarak hem de işitsel olarak işleyebiliyor ve her iki tarafa da yatkınsın. Bir yandan filmleri izlerken sahneleri hafızana kazıyorsun, diğer yandan karakterlerin ses tonları ve konuşmaları seni etkiliyor. Bu iki yönlü yetenek, seni çok yönlü bir öğrenici yapıyor. Hem işitsel hem de görsel uyaranları aynı anda algılayabiliyorsun ve bu da seni problem çözme konusunda oldukça becerikli yapıyor. Hem sanat hem de müzikle iç içe olman, yaratıcılığını ve duygusal zekanı da destekliyor. İkisi arasındaki dengeyi kurabilmek, seni oldukça güçlü ve esnek bir birey yapıyor.