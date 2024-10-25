Görsel Zekaya mı Sahipsin İşitsel Zekaya mı?
Görsel Zekaya mı Sahipsin İşitsel Zekaya mı?
Hepimiz farklı öğrenme ve düşünme yollarına sahibiz. Kimimiz görüntülerle daha iyi öğrenir ve düşünürken, kimimiz seslerle ve ritimlerle daha iyi bağlantı kurarız. Peki sen hangi tarafa daha yatkınsın? Görsel zekaya mı yoksa işitsel zekaya mı sahip olduğunu merak ediyorsan, bu test tam sana göre!
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1. Bir şeyler öğrenirken hangi yöntem senin için daha etkili?
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2. Nasıl daha iyi hatırlarsın?
3. Film izlerken en çok neyi fark edersin?
4. Bir toplantıda nasıl daha iyi odaklanırsın?
5. Bir yol tarifi aldığında ne yaparsın?
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6. Müziği nasıl deneyimlersin?
7. Bir şeyler organize ederken nasıl bir yol izlersin?
8. Kitap okurken nasıl bir yaklaşım sergilersin?
9. En iyi nasıl öğrenirsin?
10. Telefonla konuşurken ne yaparsın?
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Görsel zekaya sahipsin!
İşitsel zekaya sahipsin!
Hem görsel hem işitsel zekaya sahipsin!
Kinetik zekaya sahipsin!
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