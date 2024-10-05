Senin Zekan Sözel mi Sayısal mı?
Senin Zekan Sözel mi Sayısal mı?
Zeka türleri, insanların dünyayı nasıl algıladıkları ve problemlere nasıl yaklaştıkları hakkında çok şey söyler. Kimi insanlar kelimelerle ustaca dans ederken, kimileri sayılarla adeta birer sihirbaz gibi oynarlar. Peki sen hangi gruptasın? Sözel zekan mı daha gelişmiş, yoksa sayısal zekan mı ön planda?
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1. Bir tartışmada nasıl argümanlar sunmayı tercih edersin?
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2. Hangi aktivite seni daha çok heyecanlandırır?
3. Bir problemi çözerken ilk olarak ne yaparsın?
4. Hangi tür sorular seni daha çok cezbeder?
5. Bir durumu analiz ederken ilk olarak neye dikkat edersin?
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6. Okulda en sevdiğin ders hangisiydi?
7. Bir yazı yazarken en çok neye dikkat edersin?
8. Bir şeyi hatırlamak istediğinde nasıl bir yöntem kullanırsın?
9. Bir proje yaparken hangi aşamayı daha çok seversin?
10. Matematik problemlerini çözmek senin için nasıl bir deneyimdir?
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Sayısal zeka!
Sözel zeka!
Görsel zeka!
Duygusal zeka!
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