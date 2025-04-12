Türkiye’de Ev Sahibi Olamamaktan Türk Gençlerinin Dump’ına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sosyal mecraların popülaritesi eksilmeyen üyesi Twitter adeta mizahşörlerin yuvası. A’dan Z’ye her şeyi komedilerine alet edebilen kullanıcıları son zamanlardaki gündemden de geri kalmıyor. Hem siyasi hem toplumsal birçok tweetin viral olduğunu görüyoruz. Gelin bugün neler tıklanma almış birlikte bakalım!