Türkiye’de Ev Sahibi Olamamaktan Türk Gençlerinin Dump’ına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Sosyal mecraların popülaritesi eksilmeyen üyesi Twitter adeta mizahşörlerin yuvası. A’dan Z’ye her şeyi komedilerine alet edebilen kullanıcıları son zamanlardaki gündemden de geri kalmıyor. Hem siyasi hem toplumsal birçok tweetin viral olduğunu görüyoruz. Gelin bugün neler tıklanma almış birlikte bakalım!
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Hazırsanız başlayalım!
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Az kaldı…
Bazen de böyledir 👇
Coğrafya kader 👇
Ezber güçlü anlaşılan 👇
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O nasıl olacak tam olarak 👇
Yarın görüşmek üzere 👋🏻
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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