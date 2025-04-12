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Türkiye’de Ev Sahibi Olamamaktan Türk Gençlerinin Dump’ına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Türkiye’de Ev Sahibi Olamamaktan Türk Gençlerinin Dump’ına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.04.2025 - 18:02 Son Güncelleme: 12.04.2025 - 18:19

Sosyal mecraların popülaritesi eksilmeyen üyesi Twitter adeta mizahşörlerin yuvası. A’dan Z’ye her şeyi komedilerine alet edebilen kullanıcıları son zamanlardaki gündemden de geri kalmıyor. Hem siyasi hem toplumsal birçok tweetin viral olduğunu görüyoruz. Gelin bugün neler tıklanma almış birlikte bakalım!

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Az kaldı…

Az kaldı…
twitter.com

Bazen de böyledir 👇

Bazen de böyledir 👇
twitter.com

Coğrafya kader 👇

Coğrafya kader 👇
twitter.com

Ezber güçlü anlaşılan 👇

Ezber güçlü anlaşılan 👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

O nasıl olacak tam olarak 👇

O nasıl olacak tam olarak 👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Yarın görüşmek üzere 👋🏻
twitter.com

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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