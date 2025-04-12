Fenomen Basel'in Olmayan Örgüt Dev-Genz Nedeniyle Tutuklanması Sosyal Medyada Gündem Oldu
Sosyal medyada ‘Basel’ kullanıcı ismiyle tanınan Bekir Aslan, tutuklandı. Basel, X hesabından yaptığı paylaşımda 'DEV-GENZ pankartını Twitter'da paylaştığım için ve Grup Yorum şarkısı retweetlediğim için tutuklanmış bulunmaktayım' dedi.
Basel’e ayrıca sorgusunda Z kuşağına atıfta bulunan şaka amaçlı hazırlanan Dev-Genz pankartı, Dev-Genz ile nasıl irtibata geçtiği ve DHKP-C bağlantısı soruldu. Dev-Genz isimli bir örgütün bulunmamasına rağmen tutuklama gerekçesi sayılması sosyal medyanın gündemine oturdu.
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X fenomeni Basel, tutuklandığını paylaştı.
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Ekrem İmamoğlu eylemlerinde 301 öğrenci tutuklandı. Üniversite öğrencileri ise tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için eylem gerçekleştirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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