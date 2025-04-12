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Fenomen Basel'in Olmayan Örgüt Dev-Genz Nedeniyle Tutuklanması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fenomen Basel'in Olmayan Örgüt Dev-Genz Nedeniyle Tutuklanması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.04.2025 - 12:31 Son Güncelleme: 12.04.2025 - 12:57

Sosyal medyada ‘Basel’ kullanıcı ismiyle tanınan Bekir Aslan, tutuklandı. Basel, X hesabından yaptığı paylaşımda 'DEV-GENZ pankartını Twitter'da paylaştığım için ve Grup Yorum şarkısı retweetlediğim için tutuklanmış bulunmaktayım' dedi. 

Basel’e ayrıca sorgusunda Z kuşağına atıfta bulunan şaka amaçlı hazırlanan Dev-Genz pankartı, Dev-Genz ile nasıl irtibata geçtiği ve DHKP-C bağlantısı soruldu. Dev-Genz isimli bir örgütün bulunmamasına rağmen tutuklama gerekçesi sayılması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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X fenomeni Basel, tutuklandığını paylaştı.

X fenomeni Basel, tutuklandığını paylaştı.

Basel olarak bilinen Bekir Aslan gönderdiği mesajda Dev-Genz pankartı paylaştığı ve Grup Yorum şarkısı retweetlediği için tutuklandığını açıkladı. 

Basel’in avukatı aracılığıyla gönderdiği mesaj şöyleydi:

'O kadar saçma ve mesnetsiz iddialarla, tutuklandım ki... DEV-GENZ pankartını Twitter'da paylaştığım için ve Grup Yorum şarkısı retweetlediğim için tutuklanmış bulunmaktayım. Sorguda DEV-GENZ ile nasıl irtibata geçtiğim, örgütteki konumum gibi komik sorular soruldu. Grup Yorum şarkısını retweetlediğimden dolayı DHKP-C ile bağlantım sorulmuştur. Gördüğünüz üzere tutuklamak isteyen kılıfını yanında getiriyor. Ama bilmiyorlar ki biz korkuyu 19 Mart'ta İstanbul üniversiteli arkadaşların yıktığı barikatta bıraktık. Umutla ve sevgiyle kalın. Çıktığımda hepinize menemen yapacağım.'

Ekrem İmamoğlu eylemlerinde 301 öğrenci tutuklandı. Üniversite öğrencileri ise tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için eylem gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu eylemlerinde 301 öğrenci tutuklandı. Üniversite öğrencileri ise tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için eylem gerçekleştirdi.

Bu eylemlerde Z kuşağına atıfta bulunularak Dev-Genz pankartı açılmıştı. Sosyal medyada gündem olan bu pankart çok sayıda paylaşım ve yorum almıştı. 

Basel'in olmayan örgüt Dev-Genz gerekçe gösterilerek tutuklanması sosyal medyada gündem oldu. Yapılan yorumlara hep birlikte göz atalım 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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