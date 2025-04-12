Fenomen Basel'in Olmayan Örgüt Dev-Genz Nedeniyle Tutuklanması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Basel olarak bilinen Bekir Aslan gönderdiği mesajda Dev-Genz pankartı paylaştığı ve Grup Yorum şarkısı retweetlediği için tutuklandığını açıkladı.

Basel’in avukatı aracılığıyla gönderdiği mesaj şöyleydi:

'O kadar saçma ve mesnetsiz iddialarla, tutuklandım ki... DEV-GENZ pankartını Twitter'da paylaştığım için ve Grup Yorum şarkısı retweetlediğim için tutuklanmış bulunmaktayım. Sorguda DEV-GENZ ile nasıl irtibata geçtiğim, örgütteki konumum gibi komik sorular soruldu. Grup Yorum şarkısını retweetlediğimden dolayı DHKP-C ile bağlantım sorulmuştur. Gördüğünüz üzere tutuklamak isteyen kılıfını yanında getiriyor. Ama bilmiyorlar ki biz korkuyu 19 Mart'ta İstanbul üniversiteli arkadaşların yıktığı barikatta bıraktık. Umutla ve sevgiyle kalın. Çıktığımda hepinize menemen yapacağım.'