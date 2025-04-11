Dün Gülhane'de Gözaltına Alınan Fenomen Basel Tutuklandı

'O kadar saçma ve mesnetsiz iddialarla tutuklandım ki... DEV-GENZ pankartını paylaştığım için ve Grup Yorum şarkısı retweetlediğim için tutuklanmış bulunmaktayım. Sorgumda DEV-GENZ ile nasıl irtibata geçtiğim, örgütteki konumum gibi komik sorular soruldu. Grup Yorum şarkısını paylaştığımdan dolayı DHKP-C ile bağlantım sorulmuştur.'