Dün Gülhane'de Gözaltına Alınan Fenomen Basel Tutuklandı
Dün Gülhane'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya gelen gençler gözaltına alınmıştı. O gençler içinde fenomen Basel de vardı. Basel bugün X hesabından yaptığı açıklamayla tutuklandığını duyurdu. Basel tutuklanma gerekçesini DEV GENZ pankartı ve Grup Yorum şarkısını retweetlemek olarak açıkladı.
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1 Mayıs'ta tutuklanan Basel dün gözaltına alınmıştı.
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Avukatları itiraz edecek.
Basel X hesabından bir mektup paylaşarak tutuklanma gerekçesini açıkladı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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