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Dün Gülhane'de Gözaltına Alınan Fenomen Basel Tutuklandı

Dün Gülhane'de Gözaltına Alınan Fenomen Basel Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2025 - 22:21

Dün Gülhane'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya gelen gençler gözaltına alınmıştı. O gençler içinde fenomen Basel de vardı. Basel bugün X hesabından yaptığı açıklamayla tutuklandığını duyurdu. Basel tutuklanma gerekçesini DEV GENZ pankartı ve Grup Yorum şarkısını retweetlemek olarak açıkladı.

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1 Mayıs'ta tutuklanan Basel dün gözaltına alınmıştı.

1 Mayıs'ta tutuklanan Basel dün gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyada 'Basel' adıyla tanınan Bekir Aslan, katıldığı protesto eylemleri nedeniyle tutuklandı. Aslan, dün Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) İstanbul Gülhane Parkı'nda düzenlediği gençlik buluşmasına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 

İlk başta serbest bırakılmasına karar verilmesine rağmen, hakkında başka bir dosya bulunduğu gerekçesiyle gözaltı süresi uzatıldı.

Avukatları itiraz edecek.

Avukatları itiraz edecek.

Savcılığa sevk edilen Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanma kararı verilerek cezaevine gönderildi. 

Aslan'ın avukatları, müvekkillerinin yasal olarak suç teşkil etmeyen eylemler nedeniyle tutuklandığını öne sürerek karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Basel X hesabından bir mektup paylaşarak tutuklanma gerekçesini açıkladı:

Basel X hesabından bir mektup paylaşarak tutuklanma gerekçesini açıkladı:

'O kadar saçma ve mesnetsiz iddialarla tutuklandım ki... DEV-GENZ pankartını paylaştığım için ve Grup Yorum şarkısı retweetlediğim için tutuklanmış bulunmaktayım. Sorgumda DEV-GENZ ile nasıl irtibata geçtiğim, örgütteki konumum gibi komik sorular soruldu. Grup Yorum şarkısını paylaştığımdan dolayı DHKP-C ile bağlantım sorulmuştur.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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