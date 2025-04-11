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İBB Soruşturmasında Adı Geçen Şirketlere Kayyum Atandı

İBB Soruşturmasında Adı Geçen Şirketlere Kayyum Atandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.04.2025 - 19:59

İBB ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 101 kişiye ait 24 şirkete doğrudan kayyum atandı. 28 şirkete ise denetim kayyumu atandı. 

Kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu İnşaat'ın da olduğu görüldü.

GELİŞMELER BİRAZDAN...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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