Son Seçimleri Bilen Sonar Araştırma'dan Yeni Anket: Birinci Parti Değişti

Sonar Araştırma, mart ayında anket gerçekleştirdi ve vatandaşlara bu soruyu sordu… “Bugün genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği vatandaşların yüzde 36.6’sı CHP yanıtını verdi.

Ankette CHP’nin birinci parti olduğu görülürken AKP yüzde 30.4 oyla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise DEM Parti yer aldı. DEM Parti’nin oyu yüzde 8.9 olurken MHP’nin oy oranı yüzde 6.7 olarak ölçüldü.

İYİ Parti'nin oyu yüzde 6,4, Zafer Partisi'nin oyu yüzde 6,1, Yeniden Refah Partisi'nin oyu ise yüzde 2,5 oldu.

Ankete göre AKP bir önceki aya göre 1 puan geriledi. MHP ise 2 ayda 1.5 puan geriledi.