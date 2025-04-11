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Son Seçimleri Bilen Sonar Araştırma'dan Yeni Anket: Birinci Parti Değişti

Son Seçimleri Bilen Sonar Araştırma'dan Yeni Anket: Birinci Parti Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2025 - 19:33

Sonar Araştırma, mart ayı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 2023 ve 2024 seçimlerini bilen Sonar Araştırma’nın son anketinde CHP birinci oldu. CHP ve AKP’nin arasındaki puan 6’ya ulaştı. AKP ve MHP’nin oy kaybettiği görüldü.

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Bugün genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?

Bugün genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?

Sonar Araştırma, mart ayında anket gerçekleştirdi ve vatandaşlara bu soruyu sordu… “Bugün genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği vatandaşların yüzde 36.6’sı CHP yanıtını verdi. 

Ankette CHP’nin birinci parti olduğu görülürken AKP yüzde 30.4 oyla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise DEM Parti yer aldı. DEM Parti’nin oyu yüzde 8.9 olurken MHP’nin oy oranı yüzde 6.7 olarak ölçüldü. 

İYİ Parti'nin oyu yüzde 6,4, Zafer Partisi'nin oyu yüzde 6,1, Yeniden Refah Partisi'nin oyu ise yüzde 2,5 oldu.

Ankete göre AKP bir önceki aya göre 1 puan geriledi. MHP ise 2 ayda 1.5 puan geriledi.

31 Mart yerel seçimlerini en yakın tahmin eden araştırma şirketi olmuştu.

31 Mart yerel seçimlerini en yakın tahmin eden araştırma şirketi olmuştu.

31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri’nde Ekrem İmamoğlu yüzde 51.21 oranında oy alırken Murat Kurum yüzde 39.59 oy oranında kaldı. 

14 Mayıs seçimlerini bilmesiyle çok konuşulan Sonar Araştırma’nın 31 Mart seçimi öncesi yaptığı ankette İmamoğlu için yüzde 47,3, Kurum için yüzde 40,4'lük oranında oy ölçülmüştü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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