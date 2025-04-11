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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na: Yiğidim, Aslanım, Cumhurbaşkanı Adayım

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na: Yiğidim, Aslanım, Cumhurbaşkanı Adayım

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2025 - 16:37

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün (11 Nisan Cuma) iki ayrı davası görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek davasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu’nun mahkemeden ilk görüntüsü de paylaşıldı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun o görüntüsünü paylaştı.

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İmamoğlu’nun Akın Gürlek davası 16 Temmuz’a, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılandığı dava 11 Temmuz’a ertelendi.

İmamoğlu’nun Akın Gürlek davası 16 Temmuz’a, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılandığı dava 11 Temmuz’a ertelendi.

23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı iki dava bugün görüldü. İmamoğlu, ilk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada savunma yaptı. Mahkemeden paylaşılan görüntüsü ise bugün en çok konuşulanlar arasına girdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun o görüntüsünü paylaştı 👇

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun o görüntüsünü paylaştı 👇
twitter.com

Özel, paylaşımına 'Yiğidim… Aslanım… Başı dik, alnı ak, Cumhurbaşkanı Adayım…' notunu düştü.

Özel'in paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu👇

Özel'in paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu👇
twitter.com

👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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