Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na: Yiğidim, Aslanım, Cumhurbaşkanı Adayım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün (11 Nisan Cuma) iki ayrı davası görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek davasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu’nun mahkemeden ilk görüntüsü de paylaşıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun o görüntüsünü paylaştı.
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İmamoğlu’nun Akın Gürlek davası 16 Temmuz’a, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılandığı dava 11 Temmuz’a ertelendi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun o görüntüsünü paylaştı 👇
Özel'in paylaşımına gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle oldu👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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