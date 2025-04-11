Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na: Yiğidim, Aslanım, Cumhurbaşkanı Adayım

23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı iki dava bugün görüldü. İmamoğlu, ilk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada savunma yaptı. Mahkemeden paylaşılan görüntüsü ise bugün en çok konuşulanlar arasına girdi.