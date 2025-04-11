Can Bursalı, İmamoğlu’nun Akın Gürlek Davasından İzlenimlerini Aktardı: “Ankara’da Biri Beni Kıskanıyor”
İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Can Bursalı, İmamoğlu’nun Akın Gürlek davasından izlenimlerini aktardı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Haziran tarihine erteledi.
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözleri nedeniyle, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde hakim karşısına çıktı.
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Bursalı'nın aktardığına göre, İmamoğlu, iddianameyi yazan başsavcı vekiline “Beni terörle ilişkilendirenin alnını karışlarım” dedi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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