Can Bursalı, İmamoğlu’nun Akın Gürlek Davasından İzlenimlerini Aktardı: “Ankara’da Biri Beni Kıskanıyor”

Akın Gürlek’in avukatı ise duruşmada “Tehdit yok, aba altından sopa gösterme var” diye konuştu ancak Bursalı, 'Ama iddianamedeki suçlama tehdit' diye yazdı. Bu arada İçişleri Bakanlığı İmamoğlu’nu İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı fakat Akın Gürlek’in avukatı “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” diye belirtti. Bursalı, İmamoğlu'nun savunmasında “Ankara’da biri beni kıskanıyor” dediğini de aktardı.

Duruşmaya karar için verilen ara sırasında İmamoğlu, gazetecilerle sohbet etti. İmamoğlu gazetecilere, 'Az yemek yiyorum. Dengeli diyet yapıyorum. Çok çalışıyorum. Spor yapamıyorum. Ailem iyi olursa ben de iyiyim. Kelime kelime Nutuk okuyorum. Muhammed Esed’in Kur’an-ı Kerim mealini okuyorum. Nâzım Hikmet’in bütün şiirlerini okuyorum. Pırlanta gençlerin alnından öpüyorum. Gençleri yürekten kutluyorum. Gönlümde ne varsa onu yaşattılar bana' dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Haziran tarihine erteledi.