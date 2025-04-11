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Can Bursalı, İmamoğlu’nun Akın Gürlek Davasından İzlenimlerini Aktardı: “Ankara’da Biri Beni Kıskanıyor”

Can Bursalı, İmamoğlu’nun Akın Gürlek Davasından İzlenimlerini Aktardı: “Ankara’da Biri Beni Kıskanıyor”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.04.2025 - 14:33

İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Can Bursalı, İmamoğlu’nun Akın Gürlek davasından izlenimlerini aktardı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Haziran tarihine erteledi.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözleri nedeniyle, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde hakim karşısına çıktı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sözleri nedeniyle, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu'nun davasına ilişkin izlenimlerini X hesabından paylaşan gazeteci Can Bursalı, 'İmamoğlu ilk dakikada mahkeme başkanının yerini değiştirtti, psikolojik üstünlüğü sağladı' dedi.

Bursalı'nın aktardığına göre, İmamoğlu, iddianameyi yazan başsavcı vekiline “Beni terörle ilişkilendirenin alnını karışlarım” dedi.

Bursalı'nın aktardığına göre, İmamoğlu, iddianameyi yazan başsavcı vekiline “Beni terörle ilişkilendirenin alnını karışlarım” dedi.

Akın Gürlek’in avukatı ise duruşmada “Tehdit yok, aba altından sopa gösterme var” diye konuştu ancak Bursalı, 'Ama iddianamedeki suçlama tehdit' diye yazdı. Bu arada İçişleri Bakanlığı İmamoğlu’nu İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı fakat Akın Gürlek’in avukatı “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” diye belirtti. Bursalı, İmamoğlu'nun savunmasında “Ankara’da biri beni kıskanıyor” dediğini de aktardı.

Duruşmaya karar için verilen ara sırasında İmamoğlu, gazetecilerle sohbet etti.  İmamoğlu gazetecilere, 'Az yemek yiyorum. Dengeli diyet yapıyorum. Çok çalışıyorum. Spor yapamıyorum. Ailem iyi olursa ben de iyiyim. Kelime kelime Nutuk okuyorum. Muhammed Esed’in Kur’an-ı Kerim mealini okuyorum. Nâzım Hikmet’in bütün şiirlerini okuyorum. Pırlanta gençlerin alnından öpüyorum. Gençleri yürekten kutluyorum. Gönlümde ne varsa onu yaşattılar bana' dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Haziran tarihine erteledi.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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