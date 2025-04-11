Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Mahkemeden İlk Fotoğrafı Paylaşıldı

Duruşmadaki savunmasında, 'Bugün buradayım niçin buradayım diye de insani olarak kendime soruyorum. Bunun cevabını bulmakta zorlanıyorum. Bu kapsamda yürütülen süreçler ile ilgi kaygı duyuyorum.' diyen İmamoğlu, 'Sizler yargı adına burada oturuyorsunuz elbette ama ben de bu ülkenin ve dünyanın en kadim belediyesinin başkanı olarak buradayım.' ifadesini kullandı.

Soruşturmaya konu konuşmasında herhangi bir tehdit olmadığını söyleyen İmamoğlu, 'Bu konuşmayı ben yaptım ne oldu? Allah aşkına genel başkanın yanına oturdum, aradan bir iki dakika geçti geçmedi oradaki yetkililerden birisi son dakika 'Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı' diye cep telefonundan gösterdi.' dedi.

'Ben başsavcılıktan randevu almak istedim haftalarca bana randevu vermedi. Ben ifade özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptım. Beni terör ile yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım, ben bu memleketin vatan evladıyım.' diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bana bakan Türk bayrağını görür, bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür. Terör ile beni yan yana getirecekmiş haddini bilecek. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Üç suçlama ile ilgili fikrim nettir. Yüce Türk yargısına elbette kendimi emanet ediyorum. Su sürecin doğru bir soruşturma süreci olmadığını ve ifadelerin dahi incelenemediğini, kötü niyetle yazıldığını düşünmek dahi istemiyorum ama akıl alır gibi değil. Üç isnadın hiçbirini kabul etmiyorum.'

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Haziran tarihine erteledi.