Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Mahkemeden İlk Fotoğrafı Paylaşıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu tehdit iddiasını reddetti. Mahkeme 16 Haziran'a ertelendi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme salonundan fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün iki ayrı davada hakim karşısına çıktı.
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Ekrem İmamoğlu'nun savunması 40 dakika sürdü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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