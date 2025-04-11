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Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Mahkemeden İlk Fotoğrafı Paylaşıldı

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Mahkemeden İlk Fotoğrafı Paylaşıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.04.2025 - 13:09 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 13:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu tehdit iddiasını reddetti. Mahkeme 16 Haziran'a ertelendi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme salonundan fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün iki ayrı davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün iki ayrı davada hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu, bugün ilk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada savunma yaptı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşma saat 10.20'de başladı.

Duruşmaya İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun savunması 40 dakika sürdü.

Ekrem İmamoğlu'nun savunması 40 dakika sürdü.

Duruşmadaki savunmasında, 'Bugün buradayım niçin buradayım diye de insani olarak kendime soruyorum. Bunun cevabını bulmakta zorlanıyorum. Bu kapsamda yürütülen süreçler ile ilgi kaygı duyuyorum.' diyen İmamoğlu, 'Sizler yargı adına burada oturuyorsunuz elbette ama ben de bu ülkenin ve dünyanın en kadim belediyesinin başkanı olarak buradayım.' ifadesini kullandı.

Soruşturmaya konu konuşmasında herhangi bir tehdit olmadığını söyleyen İmamoğlu, 'Bu konuşmayı ben yaptım ne oldu? Allah aşkına genel başkanın yanına oturdum, aradan bir iki dakika geçti geçmedi oradaki yetkililerden birisi son dakika 'Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı' diye cep telefonundan gösterdi.' dedi.

'Ben başsavcılıktan randevu almak istedim haftalarca bana randevu vermedi. Ben ifade özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptım. Beni terör ile yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım, ben bu memleketin vatan evladıyım.' diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bana bakan Türk bayrağını görür, bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür. Terör ile beni yan yana getirecekmiş haddini bilecek. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Üç suçlama ile ilgili fikrim nettir. Yüce Türk yargısına elbette kendimi emanet ediyorum. Su sürecin doğru bir soruşturma süreci olmadığını ve ifadelerin dahi incelenemediğini, kötü niyetle yazıldığını düşünmek dahi istemiyorum ama akıl alır gibi değil. Üç isnadın hiçbirini kabul etmiyorum.'

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Haziran tarihine erteledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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