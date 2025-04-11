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Volkan Konak İçin "Geberdi" Diyen Müftünün Sahte Profili İfşa Oldu

Volkan Konak İçin "Geberdi" Diyen Müftünün Sahte Profili İfşa Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.04.2025 - 11:34 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 11:35

Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden Volkan Konak'ın sahnede hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğmuştu. Ancak Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ünlü sanatçı için 'sahnede geberdi' ifadesini kullandı. O sözler tepki çekerken müftü hakkında soruşturma açıldı ve eski paylaşımları incelemeye alındı.

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Volkan Konak'ın vefatının ardından Çatalca müftüsü büyük tepki toplamıştı.

Volkan Konak'ın vefatının ardından Çatalca müftüsü büyük tepki toplamıştı.

Çatalca Belediyesi ise Mehmetalioğlu'nun ikamet ettiği sokağın adını Volkan Konak Sokağı olarak değiştirdi.

Gülben Ergen ise Çatalca Belediyesi'nin bu hareketini takdir etti.

Gülben Ergen ise Çatalca Belediyesi'nin bu hareketini takdir etti.

Müftü Gülben Ergen'e yanıt verdi. Ancak bir detay gözden kaçmadı.

Müftü Gülben Ergen'e yanıt verdi. Ancak bir detay gözden kaçmadı.

Alınan ekran görüntüsünde profil fotoğrafı görünmüyordu.

Alınan ekran görüntüsünde profil fotoğrafı görünmüyordu.

Ayrıca 'sex!!s' isimli cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı bir topluluğa üye olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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