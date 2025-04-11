Volkan Konak İçin "Geberdi" Diyen Müftünün Sahte Profili İfşa Oldu
Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden Volkan Konak'ın sahnede hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğmuştu. Ancak Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ünlü sanatçı için 'sahnede geberdi' ifadesini kullandı. O sözler tepki çekerken müftü hakkında soruşturma açıldı ve eski paylaşımları incelemeye alındı.
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Volkan Konak'ın vefatının ardından Çatalca müftüsü büyük tepki toplamıştı.
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Gülben Ergen ise Çatalca Belediyesi'nin bu hareketini takdir etti.
Müftü Gülben Ergen'e yanıt verdi. Ancak bir detay gözden kaçmadı.
Alınan ekran görüntüsünde profil fotoğrafı görünmüyordu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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