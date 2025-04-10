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TRT Haber Endonezya Cumhurbaşkanının Atatürk Övgüsüne Yer Vermedi

TRT Haber Endonezya Cumhurbaşkanının Atatürk Övgüsüne Yer Vermedi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.04.2025 - 21:11

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan Subianto iki ülke arasında bazı ticari anlaşmalara imza attı. Kaan Milli Muharip Uçak projesine katılmak istediklerini belirtti. Subianto TBMM'yi de ziyaret etti ve konuşmasında Türkiye Endonezya dostluğuna ve bu yakınlığın tarihsel kökenlerine değindi. Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'in idolleri olduğunu söylediği ve evinde bir Atatürk heykelinin olduğunu belirten devlet başkanının bu sözleri TRT Haber tarafından yayınlanmadı.

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Prabowo Subianto'nun Ankara ziyareti iki ülke ilişkileri açısından verimli geçti.

Prabowo Subianto'nun Ankara ziyareti iki ülke ilişkileri açısından verimli geçti.

Erdoğan'ın ülkesine ziyaretinden memnun kaldığını belirten Subianto TBMM'de de bir konuşma yaptı.

Subianto, gençliğinden beri kahramanlarının ve idollerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet olarak açıkladı.

TRT Haber, Meclis TV'de kaydedilen bu anları paylaşmadı.

TRT Haber, Meclis TV'de kaydedilen bu anları paylaşmadı.

TRT Haber'in uzun paylaşımında da bu bölümün kesildiği anlaşıldı.

TRT Haber'in uzun paylaşımında da bu bölümün kesildiği anlaşıldı.

Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;
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Ece Üner de bu kesintiye sert çıktı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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