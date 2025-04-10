TRT Haber Endonezya Cumhurbaşkanının Atatürk Övgüsüne Yer Vermedi

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan Subianto iki ülke arasında bazı ticari anlaşmalara imza attı. Kaan Milli Muharip Uçak projesine katılmak istediklerini belirtti. Subianto TBMM'yi de ziyaret etti ve konuşmasında Türkiye Endonezya dostluğuna ve bu yakınlığın tarihsel kökenlerine değindi. Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'in idolleri olduğunu söylediği ve evinde bir Atatürk heykelinin olduğunu belirten devlet başkanının bu sözleri TRT Haber tarafından yayınlanmadı.