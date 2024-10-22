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TRT'nin X Hesabı Bahçeli'nin Öcalan'a Yaptığı Çağrıyı Kırptı

TRT'nin X Hesabı Bahçeli'nin Öcalan'a Yaptığı Çağrıyı Kırptı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.10.2024 - 14:55

Devlet Bahçeli PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a serbest kalma teklifi yaptığı konuşmasıyla tüm ülke gündemini alt üst etti. Böyle bir çağrının gelmesi MHP grubundaki partililer dahil pek çok kişinin ne diyeceğini bilememesine yol açtı. Kamu kuruluşu olmasına rağmen hükümete yakınlığı nedeniyle eleştiri alan TRT ise sosyal medya hesabından Bahçeli'nin sözlerini kırptı.

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Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrı, "Ne Edirne Ne Kandil" diyerek Selahattin Demirtaş'ı ve örgütü dikkate almayacağını belirtmesi ve umut hakkı söylemleri TRT'nin 21 saniyelik kesitinde yer almadı.

Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrı, "Ne Edirne Ne Kandil" diyerek Selahattin Demirtaş'ı ve örgütü dikkate almayacağını belirtmesi ve umut hakkı söylemleri TRT'nin 21 saniyelik kesitinde yer almadı.

Tepkiler de beraberinde geldi.

Tepkiler de beraberinde geldi.
twitter.com

TBMM kürsüsü detayı da kırpılan kesitte yoktu.

TBMM kürsüsü detayı da kırpılan kesitte yoktu.
twitter.com

Osman Öcalan yayınına gönderme yapıldı.

Osman Öcalan yayınına gönderme yapıldı.
twitter.com

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twitter.com

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