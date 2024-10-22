TRT'nin X Hesabı Bahçeli'nin Öcalan'a Yaptığı Çağrıyı Kırptı

Devlet Bahçeli PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a serbest kalma teklifi yaptığı konuşmasıyla tüm ülke gündemini alt üst etti. Böyle bir çağrının gelmesi MHP grubundaki partililer dahil pek çok kişinin ne diyeceğini bilememesine yol açtı. Kamu kuruluşu olmasına rağmen hükümete yakınlığı nedeniyle eleştiri alan TRT ise sosyal medya hesabından Bahçeli'nin sözlerini kırptı.