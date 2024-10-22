Bahçeli'nin Öcalan'a Yaptığı Meclis Çağrısı, MHP'lileri de Şaşırttı: Alkış Kararsızlığı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı, 'Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun' daveti o anda salonda bulunan MHP'lileri de şaşırttı. MHP'li isimlerden önce küçük bir alkış sesi duyulurken ardından bu alkışın kesildiği gözlemlendi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Gup Toplantısı'nda 'çözüm süreci' ile ilgili Türkiye gündemini sallayan bir açıklamaya imza attı.
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Bahçeli, Abdullah Öcalan için "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin şoke eden Öcalan çağrısı sırasında salonda bulunan MHP'liler de ilk tepki olarak ne yapacaklarını şaşırdı. Çağrı sonrası küçük bir alkış sesi duyuldu daha sonra kesildi.
İşte o anlar 👇
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