Bahçeli'nin Öcalan'a Yaptığı Meclis Çağrısı, MHP'lileri de Şaşırttı: Alkış Kararsızlığı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı, 'Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun' daveti o anda salonda bulunan MHP'lileri de şaşırttı. MHP'li isimlerden önce küçük bir alkış sesi duyulurken ardından bu alkışın kesildiği gözlemlendi.