Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Özgür Özel'den 'Çözüm Süreci' Mesajı: "Selahattin Demirtaş'ın Altı Kalın Kalın Çizilmelidir"

Özgür Özel'den 'Çözüm Süreci' Mesajı: "Selahattin Demirtaş'ın Altı Kalın Kalın Çizilmelidir"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.10.2024 - 15:04 Son Güncelleme: 21.10.2024 - 15:11

CHP lideri Özgür Özel, tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyareti sonrası 'çözüm süreci' açıklaması yaptı. Özel, 'Barış konusu görüşülecekse tüm aktörler çok önemlidir, ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün altı da kalın kalın çizilmelidir' ifadelerini kullandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, çıkışta çözüm sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, çıkışta çözüm sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.

Özel, cezaevi çıkışı yaptığı açıklamada Demirtaş'ın çok önemli bir aktör olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Silahlar bırakılacak, analar ağlamayacaksa tüm aktörler önemlidir. Barış konusu görüşülecekse tüm aktörler çok önemlidir, ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün altı da kalın kalın çizilmelidir."

Özel, cezaevi çıkışı yaptığı açıklamada Demirtaş'ın çok önemli bir aktör olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Silahlar bırakılacak, analar ağlamayacaksa tüm aktörler önemlidir. Barış konusu görüşülecekse tüm aktörler çok önemlidir, ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün altı da kalın kalın çizilmelidir."

'Bahçeli'nin Erdoğan'ın bize, DEM'e söylediklerini biliyorsunuz. Kimse siyasi kaygılarla böyle şeyler yapmasın.'

"Demirtaş'la memleketin tüm sorunlarını konuştuk. En mutabık olduğumuz konulardan biri de TBMM'nin önemiydi. TBMM'nin odak olmadığı hiçbir karar şimdiye kadar sonuç vermedi, bundan sonra da vermeyecek."

"Demirtaş'la memleketin tüm sorunlarını konuştuk. En mutabık olduğumuz konulardan biri de TBMM'nin önemiydi. TBMM'nin odak olmadığı hiçbir karar şimdiye kadar sonuç vermedi, bundan sonra da vermeyecek."

Görüşme sonrası Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM’dir" ifadeleri kullanıldı.

Görüşme sonrası Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM’dir" ifadeleri kullanıldı.

Demirtaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 👇

'Bugün, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile görüştük. Sayın Özel’e, ziyareti nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Toplumsal birliğe, güçlü beraberliğe, adalete ve barışa susamış, ekonomik krizin yol açtığı yoksullukla boğuşan halkımızın yararına olduğuna inandığımız tüm konuları samimiyetle tartışma fırsatımız oldu.

Türkiye’de siyaset kanalları uzun yıllardır tıkalı durumdadır. Devlet işleyişi oldu bittilerle, Anayasa’ya aykırı uygulamalarla keyfi şekilde sürdürülmektedir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “normalleşme, yumuşama” diye ifade ettiği sürecin ayaklarının yere basması, ete kemiğe bürünmesi isteniyorsa yapılması gereken ilk şey, hukukun üstünlüğüne her alanda saygı duymaktır. Bu olmadan siyaset kanalları da açılmaz, normalleşme zemini de oluşmaz.

Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM’dir. Sayın Özel’in ziyareti vesilesiyle bu konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakalamış olduk. Gelir adaletsizliğinden demokrasiye, dış politikadan Kürt sorununa, doğa haklarından emeklilerin, gençlerin, çocukların ve özellikle kadınların sorunlarına kadar birçok konuda verimli bir tartışma yürüttük, son günlerde açığa çıkan bebek katliamını ve sağlık sistemini ele aldık.

Ayrıca Türkiye’nin temel sorunlarının çözümünde siyasetin rol üstlenmesinin, diyaloğun ve iş birliğinin öneminin altını çizerek el sıkışma seremonisinin devamının gelmesi için siyasete şans tanınması gerektiğini ifade ettim. Bu aşamada, seçim hesaplarına girmeden, ittifak yarışlarıyla tartışmanın önünü kesmeden, barış için herkesin katkısının önemine değindim.

Sayın Özgür Özel ile yaptığımız bu anlamlı ve değerli görüşmenin absürt bir yönü vardı, o da görüşmeyi cezaevinde yapmış olmamızdı. Umarım Kobani ve Gezi kumpas davaları rehineleri başta olmak üzere, Sayın Selçuk Mızraklı ve Sayın Bekir Kaya dahil tüm siyasi tutsakların hakları bir an önce iade edilir ve özgürlüklerine kavuşurlar, bu zalimce adaletsizlik son bulur. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın İmamoğlu’na yönelik siyasi yasak girişimleri gibi yargısal operasyonlardan da artık vazgeçilir.

Bizler her şart ve koşulda demokratik siyasette ısrarcı olacağız ve demokrasinin, toplumsal barışımızın sağlanması için üzerimize düşen sorumluluğun gereklerini yerine getireceğiz.

Ayrıca, kurumsal işleyişimize uygun bir şekilde, görüşmenin içeriğini avukatlarım aracılığıyla DEM Parti Genel Merkezine aktaracağım.

Sayın Özel’e bu anlamlı ziyareti nedeniyle bir kez daha teşekkürlerimi sunarken kendisine başarılar diliyor, şahsında tüm Cumhuriyet Halk Partililere içten selam, sevgilerimi gönderiyorum.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki hafta Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşması sonrası gündeme gelen "yeni çözüm süreci" tartışmalarına ilişkin, "Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki hafta Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşması sonrası gündeme gelen "yeni çözüm süreci" tartışmalarına ilişkin, "Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız" ifadelerini kullanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Çözüm Süreci" tartışmaları devam ederken gazeteci Amberin Zaman ise terör örgütü PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın Kandil'deki PKK liderleriyle silah bırakmak için görüşmesine izin verildiğini öne sürmüştü.

"Çözüm Süreci" tartışmaları devam ederken gazeteci Amberin Zaman ise terör örgütü PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın Kandil'deki PKK liderleriyle silah bırakmak için görüşmesine izin verildiğini öne sürmüştü.

Özgür Özel, görüşme sonrası ayrıca Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili olarak şunları söyledi: 👇

Özgür Özel, görüşme sonrası ayrıca Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili olarak şunları söyledi: 👇

'Gerisinde çok acılar, ölümler, ihanetler bıraktı. Gittiği yerde hesap verir, Türkiye'de yargı önünde hesap vermesini isterdik, olmadı. O gidince her şey bitti sanılmasın. Çok ciddi bir sermaye bıraktı. Devletin silahını kendi silahı haline getirdi. Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır.'

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın