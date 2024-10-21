Özgür Özel'den 'Çözüm Süreci' Mesajı: "Selahattin Demirtaş'ın Altı Kalın Kalın Çizilmelidir"
Özgür Özel'den 'Çözüm Süreci' Mesajı: "Selahattin Demirtaş'ın Altı Kalın Kalın Çizilmelidir"
CHP lideri Özgür Özel, tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyareti sonrası 'çözüm süreci' açıklaması yaptı. Özel, 'Barış konusu görüşülecekse tüm aktörler çok önemlidir, ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün altı da kalın kalın çizilmelidir' ifadelerini kullandı.
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Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, çıkışta çözüm sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.
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Özel, cezaevi çıkışı yaptığı açıklamada Demirtaş'ın çok önemli bir aktör olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Silahlar bırakılacak, analar ağlamayacaksa tüm aktörler önemlidir. Barış konusu görüşülecekse tüm aktörler çok önemlidir, ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün altı da kalın kalın çizilmelidir."
"Demirtaş'la memleketin tüm sorunlarını konuştuk. En mutabık olduğumuz konulardan biri de TBMM'nin önemiydi. TBMM'nin odak olmadığı hiçbir karar şimdiye kadar sonuç vermedi, bundan sonra da vermeyecek."
Görüşme sonrası Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM’dir" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki hafta Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşması sonrası gündeme gelen "yeni çözüm süreci" tartışmalarına ilişkin, "Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız" ifadelerini kullanmıştı.
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"Çözüm Süreci" tartışmaları devam ederken gazeteci Amberin Zaman ise terör örgütü PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın Kandil'deki PKK liderleriyle silah bırakmak için görüşmesine izin verildiğini öne sürmüştü.
Özgür Özel, görüşme sonrası ayrıca Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili olarak şunları söyledi: 👇
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