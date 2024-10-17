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Abdülkadir Selvi Yazdı: Terörist Başı Abdullah Öcalan'a Görüşme İzni Çıkabilir!

Abdülkadir Selvi Yazdı: Terörist Başı Abdullah Öcalan'a Görüşme İzni Çıkabilir!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 10:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmalarına ilişkin yeni kulisler gelmeye devam ediyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bir süredir kimseyle görüştürülmeyen terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'la görüşmesine izin verilebileceğini aktardı. 

Kaynak: Hürriyet-Abdülkadir Selvi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'lilerle tokalaşması sonrası gündeme gelen "yeni çözüm süreci" tartışmalarına ilişkin verdiği mesajlar gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'lilerle tokalaşması sonrası gündeme gelen "yeni çözüm süreci" tartışmalarına ilişkin verdiği mesajlar gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız' ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi tartışmalara ilişkin bugün kaleme aldığı yazısında "Yeni bir çözüm süreci gündemde değil" dedi, çağrının "terörün bitirilmesine" yönelik olduğunu belirtti. Selvi ayrıca terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili önemli bir kulis bilgisini aktardı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi tartışmalara ilişkin bugün kaleme aldığı yazısında "Yeni bir çözüm süreci gündemde değil" dedi, çağrının "terörün bitirilmesine" yönelik olduğunu belirtti. Selvi ayrıca terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili önemli bir kulis bilgisini aktardı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı'na, "Yeğen olarak 16.08.2024'te sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek istiyorum" diye başvuruda bulunduğunu bu görüşmenin şu an için değerlendirildiğini belirtti.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı'na, "Yeğen olarak 16.08.2024'te sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek istiyorum" diye başvuruda bulunduğunu bu görüşmenin şu an için değerlendirildiğini belirtti.

Selvi'nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle: 👇

'Henüz izin verilip verilmemesi kararı alınmamış. Ama Ömer Öcalan'ın başvurusu değerlendiriliyor. 

Avukatların görüşmeyi istismar ettiği düşünülüyor. O nedenle avukatların görüşmesine izin verilmesini beklemiyorum ama aile adına Ömer Öcalan'ın görüşmesine izin verilebilir. 

Tekrar ifade edeyim. Henüz karar verilmiş değil.'

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