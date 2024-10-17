Abdülkadir Selvi Yazdı: Terörist Başı Abdullah Öcalan'a Görüşme İzni Çıkabilir!
Abdülkadir Selvi Yazdı: Terörist Başı Abdullah Öcalan'a Görüşme İzni Çıkabilir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmalarına ilişkin yeni kulisler gelmeye devam ediyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bir süredir kimseyle görüştürülmeyen terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'la görüşmesine izin verilebileceğini aktardı.
Kaynak: Hürriyet-Abdülkadir Selvi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'lilerle tokalaşması sonrası gündeme gelen "yeni çözüm süreci" tartışmalarına ilişkin verdiği mesajlar gündemdeki yerini koruyor.
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi tartışmalara ilişkin bugün kaleme aldığı yazısında "Yeni bir çözüm süreci gündemde değil" dedi, çağrının "terörün bitirilmesine" yönelik olduğunu belirtti. Selvi ayrıca terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili önemli bir kulis bilgisini aktardı.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı'na, "Yeğen olarak 16.08.2024'te sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek istiyorum" diye başvuruda bulunduğunu bu görüşmenin şu an için değerlendirildiğini belirtti.
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