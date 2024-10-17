Abdülkadir Selvi Yazdı: Terörist Başı Abdullah Öcalan'a Görüşme İzni Çıkabilir!

Selvi'nin yazısındaki ilgili bölüm şöyle: 👇

'Henüz izin verilip verilmemesi kararı alınmamış. Ama Ömer Öcalan'ın başvurusu değerlendiriliyor.

Avukatların görüşmeyi istismar ettiği düşünülüyor. O nedenle avukatların görüşmesine izin verilmesini beklemiyorum ama aile adına Ömer Öcalan'ın görüşmesine izin verilebilir.

Tekrar ifade edeyim. Henüz karar verilmiş değil.'