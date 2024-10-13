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DEM Parti'den 'Çözüm Süreci' Mesajı: "Bir Şeyler Pişiyor"

DEM Parti'den 'Çözüm Süreci' Mesajı: "Bir Şeyler Pişiyor"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.10.2024 - 19:50

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajları sonrası 'Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?' sorusuna yanıt verdi. Çandar, 'Pişen bir şey var ama buna ‘çözüm süreci’ demek için çok erken' ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Gazete Duvar-Ceren Bayar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'lilerle tokalaşması sonrası gündeme gelen "yeni çözüm süreci" tartışmalarına değindi ve "Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'lilerle tokalaşması sonrası gündeme gelen "yeni çözüm süreci" tartışmalarına değindi ve "Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız" ifadelerini kullandı.

"Çözüm Süreci" tartışmaları devam ederken gazeteci Amberin Zaman'ın terör örgütü PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yazdığı bir yazı gündeme bomba gibi düşmüştü. Amberin Zaman yazısında Öcalan'ın Kandil'deki PKK liderleriyle silah bırakmak için görüşmesine izin verildiğini öne sürmüştü.

"Çözüm Süreci" tartışmaları devam ederken gazeteci Amberin Zaman'ın terör örgütü PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yazdığı bir yazı gündeme bomba gibi düşmüştü. Amberin Zaman yazısında Öcalan'ın Kandil'deki PKK liderleriyle silah bırakmak için görüşmesine izin verildiğini öne sürmüştü.

Amberin Zaman'ın terörist başı Öcalan'la ilgili paylaşımı 👇

Amberin Zaman'ın terörist başı Öcalan'la ilgili paylaşımı 👇

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, "Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?" sorusuna yanıt verdi. Cengiz Çandar şu ifadeleri kullandı: 👇

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, "Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?" sorusuna yanıt verdi. Cengiz Çandar şu ifadeleri kullandı: 👇

Kaynak

"‘Bir şey pişiyor mu, bir şey var mı?’ derseniz evet, pişen bir şey var ama buna ‘çözüm süreci’ demek için çok erken. Türkiye'de çok sevilen deyimle ‘istikşafi görüşmeler’ döneminin ta en başındayız gibi gözüküyor."

"‘Bir şey pişiyor mu, bir şey var mı?’ derseniz evet, pişen bir şey var ama buna ‘çözüm süreci’ demek için çok erken. Türkiye'de çok sevilen deyimle ‘istikşafi görüşmeler’ döneminin ta en başındayız gibi gözüküyor."

'Taşlar mı döşeniyor, döşenmek üzere taş mı aranıyor? Bunu en azından bulunduğum noktadan baktığım zaman ben net bir şekilde göremiyorum.

Bu yüzden ‘çözüm süreci’ ifadesini kullanmanın erken olduğu ve bu konuda ihtiyatlı olunması gerektiği kanısındayım.'

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