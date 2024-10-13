Surdaki Gizli Odada 4 Saat: Katil Semih Çelik'in Gizli Ayin İddialarıyla İlgili Yeni Gelişme!
Surdaki Gizli Odada 4 Saat: Katil Semih Çelik'in Gizli Ayin İddialarıyla İlgili Yeni Gelişme!
Türkiye'nin konuştuğu Sur Cinayeti'nde yeni detaylar ortaya çıktı. Katil Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in cansız bedeni ile surun hemen içerisindeki gizli bir odada 4 saat geçirdi. Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddialarına ilişkin ise bir ize rastlanmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'un Edirnekapı surlarında meydana korkunç olay Türkiye gündemindeki yerini koruyor. 19 yaşındaki Semih Çelik, geçen hafta cuma günü önceden tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının baharında vahşice katletmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Habertürk'ün aktardığına göre, sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı.
Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre ise katil Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bedenini, surun hemen içerisindeki gizli bir odada parçalara ayırdı.
Edinilen bilgilere göre Çelik, surdaki bu gizli bölmede İkbal Uzuner ile birlikte yaklaşık 4 saat geçirdi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın