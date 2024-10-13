Surdaki Gizli Odada 4 Saat: Katil Semih Çelik'in Gizli Ayin İddialarıyla İlgili Yeni Gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Sur Cinayeti'nde yeni detaylar ortaya çıktı. Katil Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in cansız bedeni ile surun hemen içerisindeki gizli bir odada 4 saat geçirdi. Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddialarına ilişkin ise bir ize rastlanmadı.

Kaynak: Habertürk - Sabah