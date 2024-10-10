"Hiç Dokundurmak İstemezdi" Cani Semih Çelik'in Cinayet Günü Taşıdığı Siyah Çantayla İlgili Yeni Detaylar!

Türkiye'nin konuştuğu sur cinayeti gündemdeki yerini koruyor. 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in cinayet günü yanında taşıdığı siyah çantasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Çelik siyah çantasında çok önem verdiği bıçak setini taşıyordu. Babası daha önce ifadesinde, 'Kasapta çalışırken aldığı bıçakları odasında tutardı. Bize dokunmak istediğimiz de ise sinirlenip dokunmamıza izin vermezdi' demişti.

Kaynak: Sabah- Yunus Emre Kavak