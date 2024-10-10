"Hiç Dokundurmak İstemezdi" Cani Semih Çelik'in Cinayet Günü Taşıdığı Siyah Çantayla İlgili Yeni Detaylar!
"Hiç Dokundurmak İstemezdi" Cani Semih Çelik'in Cinayet Günü Taşıdığı Siyah Çantayla İlgili Yeni Detaylar!
Türkiye'nin konuştuğu sur cinayeti gündemdeki yerini koruyor. 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in cinayet günü yanında taşıdığı siyah çantasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Çelik siyah çantasında çok önem verdiği bıçak setini taşıyordu. Babası daha önce ifadesinde, 'Kasapta çalışırken aldığı bıçakları odasında tutardı. Bize dokunmak istediğimiz de ise sinirlenip dokunmamıza izin vermezdi' demişti.
Kaynak: Sabah- Yunus Emre Kavak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'un Edirnekapı surlarında meydana korkunç olay Türkiye gündemindeki yerini koruyor. 19 yaşındaki Semih Çelik, geçen hafta cuma günü önceden tanışıklığı bulunan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının baharında vahşice katletmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cani Semih Çelik, ardından telefon kameralarının kayıtta olduğu anlarda kendini surlardan aşağı bırakarak hayatına son vermişti.
Semih Çelik'in olay günü yanında taşıdığı bir siyah çanta görüntülere de yansımıştı. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın aktardığına göre siyah çantayla ilgili sır da çözüldü.
İddiaya göre o çantanın içerisinde Semih Çelik'in kasaplık yaptığı dönemde kullandığı ve sürekli odasında sakladığı bıçak seti vardı.
Yine iddiaya göre siyah çantanın içerisinde sadece bıçak seti değil olayda kullandığı urgan da bulunuyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Semih Çelik'in babası emniyete verdiği ifadesinde daha önce, bıçaklarla ilgili şunları söylemişti: "Kasapta çalışırken aldığı bıçakları odasında tutardı. Bize dokunmak istediğimiz de ise sinirlenip dokunmamıza izin vermezdi."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın