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Cerrahpaşa Üniversitesi’nde “Incel” Saldırısı İddiası: Küfür Ederek Kadın Öğrenciyi Bıçaklamaya Çalışmış

Cerrahpaşa Üniversitesi’nde “Incel” Saldırısı İddiası: Küfür Ederek Kadın Öğrenciyi Bıçaklamaya Çalışmış

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 12:57

İstanbul Fatih’te yaşanan korkunç cinayet ve Discord gruplarındaki “zorbalık” Türkiye’de gözleri yeniden Incel topluluklarına çevirmişti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da kendini “Incel” olarak tanımlayan bir öğrencinin, kadın bir öğrenciye bıçakla saldırdığı öğrenildi.

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Tüm Türkiye’yi derinden sarsan İstanbul Fatih’teki cinayetlerin faili Semih Çelik’in, “Incel” gruplarıyla temas halinde olduğu öğrenilmişti.

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan İstanbul Fatih’teki cinayetlerin faili Semih Çelik’in, “Incel” gruplarıyla temas halinde olduğu öğrenilmişti.

Discord gruplarında cinayeti öven ve küçük kız çocuklarına şantaj yapanların da ortaya çıkması sonrasında Discord’a erişim engeli getirilmişti.

Discord gruplarında cinayeti öven ve küçük kız çocuklarına şantaj yapanların da ortaya çıkması sonrasında Discord’a erişim engeli getirilmişti.

OdaTV’de yer alan habere göre, “İncel” grup tartışmaları devam ederken korkutan bir saldırı olayı da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da yaşandı.

OdaTV’de yer alan habere göre, “İncel” grup tartışmaları devam ederken korkutan bir saldırı olayı da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da yaşandı.

Kaynak

“İncel” gruplardan birisine üye olan 4. Sınıf üniversite öğrencisi E.S, dün okul yemekhanesinde bir kız öğrenciye bıçakla saldırıda bulundu.

“İncel” gruplardan birisine üye olan 4. Sınıf üniversite öğrencisi E.S, dün okul yemekhanesinde bir kız öğrenciye bıçakla saldırıda bulundu.

E.S’nin bıçaklı saldırısı çevredeki öğrenciler ve güvenliğin müdahalesi ile bir faciaya dönüşmeden engellendi.

Okuldan bir öğrenci, şahsın saldırı sırasında “Kahpeleri öldüreceğim” dediğini ifade ederek, “Yıllardır kadın öğrencilere karşı saplantılı bir şekilde tacizde bulunuyordu. Hem sözlü hem de fiziksel olarak taciz ediyordu. Üniversite yetkililerine bu durum sürekli aktarılıyordu ama önlem alınmadı” diye konuştu.

Okuldan bir öğrenci, şahsın saldırı sırasında “Kahpeleri öldüreceğim” dediğini ifade ederek, “Yıllardır kadın öğrencilere karşı saplantılı bir şekilde tacizde bulunuyordu. Hem sözlü hem de fiziksel olarak taciz ediyordu. Üniversite yetkililerine bu durum sürekli aktarılıyordu ama önlem alınmadı” diye konuştu.
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“Erkek Nana” isimli hesaptan yapılan ve E.S’ye ait olduğu öne sürülen paylaşımlar şöyle 👇

“Erkek Nana” isimli hesaptan yapılan ve E.S’ye ait olduğu öne sürülen paylaşımlar şöyle 👇

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