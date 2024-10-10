Cerrahpaşa Üniversitesi’nde “Incel” Saldırısı İddiası: Küfür Ederek Kadın Öğrenciyi Bıçaklamaya Çalışmış

İstanbul Fatih’te yaşanan korkunç cinayet ve Discord gruplarındaki “zorbalık” Türkiye’de gözleri yeniden Incel topluluklarına çevirmişti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da kendini “Incel” olarak tanımlayan bir öğrencinin, kadın bir öğrenciye bıçakla saldırdığı öğrenildi.