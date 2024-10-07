Katil Semih Çelik de Onlardandı: Peki Kim Bu 'İnceller'?

İstanbul Fatih’te vahşice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik’in, “Incel” adı verilen tehlikeli gruplarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. @neon_mag adlı sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda, bu grupların nasıl oluştuğu ve hangi amaçları taşıdığı anlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Incel” terimi, İngilizce "involuntary celibate" yani "istemsiz bekar" anlamına geliyor. Bu terim, özgüvensiz, asosyal ve yalnız genç erkekleri tanımlıyor. Incel grupları, erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu savunuyor ve kadınlara karşı işlenen suçları övüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İncel mensupları, şiddeti yücelten söylemleriyle dikkat çekerken, kadın cinayetlerini ve tecavüzcüleri örnek alıyorlar.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın