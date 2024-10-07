Katil Semih Çelik de Onlardandı: Peki Kim Bu 'İnceller'?

İstanbul Fatih’te vahşice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik’in, “Incel” adı verilen tehlikeli gruplarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. @neon_mag adlı sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda, bu grupların nasıl oluştuğu ve hangi amaçları taşıdığı anlatıldı.