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Katil Semih Çelik de Onlardandı: Peki Kim Bu 'İnceller'?

Katil Semih Çelik de Onlardandı: Peki Kim Bu 'İnceller'?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 18:32

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İstanbul Fatih’te vahşice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katili Semih Çelik’in, “Incel” adı verilen tehlikeli gruplarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. @neon_mag adlı sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda, bu grupların nasıl oluştuğu ve hangi amaçları taşıdığı anlatıldı.

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“Incel” terimi, İngilizce "involuntary celibate" yani "istemsiz bekar" anlamına geliyor. Bu terim, özgüvensiz, asosyal ve yalnız genç erkekleri tanımlıyor. Incel grupları, erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu savunuyor ve kadınlara karşı işlenen suçları övüyor.

“Incel” terimi, İngilizce "involuntary celibate" yani "istemsiz bekar" anlamına geliyor. Bu terim, özgüvensiz, asosyal ve yalnız genç erkekleri tanımlıyor. Incel grupları, erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu savunuyor ve kadınlara karşı işlenen suçları övüyor.

Incel grupları, kendini toplumdan soyutlayan ve yalnız hisseden genç erkekler arasında yaygın bir ideoloji olarak dikkat çekiyor.

İncel mensupları, şiddeti yücelten söylemleriyle dikkat çekerken, kadın cinayetlerini ve tecavüzcüleri örnek alıyorlar.

İncel mensupları, şiddeti yücelten söylemleriyle dikkat çekerken, kadın cinayetlerini ve tecavüzcüleri örnek alıyorlar.

Eğer bir 'incel' ölmeye karar veriyorsa, yanında birilerini de götürmek istiyor.

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