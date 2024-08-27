Aslında Hepimiz Onu Tanıyoruz: Son Dönemin Çok Konuşulan Terimlerinden Incel Nedir?
Aslında Hepimiz Onu Tanıyoruz: Son Dönemin Çok Konuşulan Terimlerinden Incel Nedir?
Günümüz toplumunda zaman zaman cinsiyetçiliğe maruz kalıyoruz. Bu cinsiyetçilik iki tarafında işlerini zorlaştırıyor ve hayatı çekilmez hale getiriyor. Biyolojik olarak baktığımızda ise incel (involuntary celibate), yani Türkçesiyle 'istemsiz bekar' terimi kendisini kadınlarla romantik ya da cinsel ilişki kurmaktan çeken insan topluluğuna deniyor. Bu kişiler toplanıp kadın düşmanlığı yapmakla da ilişkilendiriliyor. Peki incel nedir?
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Genetik mirasın, hormonların sosyal ilişkiler ve psikolojideki etkisini bilmeyen yoktur. İkili ilişkilerde bu konu hakkında pek çok teori üretildi.
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Kadınlara seçme hakkı verilmemesi, eve kapatılarak özgürlüğünün kısıtlanması bu düzeni sağlamak için atılmış adımlardı.
Modern zamanlarda kadınların yeniden özgürleşmesi bazı erkeklerde paniğe sebep oldu.
Red Pill başlı başına bir başka içerik konusu, şimdi onunla çok ilgili olan bir başka tabir olan Incel'den bahsedeceğiz.
Karşı cinsle iletişim kuramayan, kadınları sadece cinsel obje olarak gören, özgüvensiz, genellikle ailesiyle yaşayan ve asosyal kişilik bozukluğuna sahip genç erkeklerden oluşan bir topluluk.
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Onlara sadece öfkeli ergenler topluluğu demeden önce daha fazla bilgi sahibi olmakta fayda var.
Incel tehlikeli bir topluluk, onları hafife almamak lazım.
Peki bir erkeğin incel olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Sosyal medyada da sık sık görüyoruz. Bu tarz zihniyete sahip kişilerin toplanıp algı yaratmayı sevdiğini ve bunu hiç acımadan yaptıklarına şahit oluyoruz.
Inceller eğitilebilir mi? Bu zihniyetin kökü kazılabilir mi?
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Kadın hakları konusunu konuşurken buz dağının altında yatan bu büyük sorunu da gözardı etmememiz gerekiyor.
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