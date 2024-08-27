Aslında Hepimiz Onu Tanıyoruz: Son Dönemin Çok Konuşulan Terimlerinden Incel Nedir?

Erkeklerin olabildiğince fazla kadını döllemek istediği, kadının ise en iyi genlere sahip erkek tarafından döllenerek sağlıklı nesiller üretmeye çalıştığı sistem teorisinden bahsediyoruz. Tarihsel ve evrimsel süreç kadınları seçici yapmış, erkekleri ise mücadeleci hale getirmiş. Erkek nüfusunun %20'si alfa, %80'i beta olarak kabul ediliyor. Alfa erkeklerin kadınlar için çaba göstermesi gerekmezken, beta erkekler bu konuda zor durumda. Yerleşik hayata geçip toplumları oluşturduğumuzda bu doğa kanunlarının yerini toplum kanunları aldı ve erkeklere yönelik bu adaletsizlik önlenmeye çalışıldı.