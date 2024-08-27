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Aslında Hepimiz Onu Tanıyoruz: Son Dönemin Çok Konuşulan Terimlerinden Incel Nedir?

Aslında Hepimiz Onu Tanıyoruz: Son Dönemin Çok Konuşulan Terimlerinden Incel Nedir?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 19:25

Günümüz toplumunda zaman zaman cinsiyetçiliğe maruz kalıyoruz. Bu cinsiyetçilik iki tarafında işlerini zorlaştırıyor ve hayatı çekilmez hale getiriyor. Biyolojik olarak baktığımızda ise incel (involuntary celibate), yani Türkçesiyle 'istemsiz bekar' terimi kendisini kadınlarla romantik ya da cinsel ilişki kurmaktan çeken insan topluluğuna deniyor. Bu kişiler toplanıp kadın düşmanlığı yapmakla da ilişkilendiriliyor. Peki incel nedir?

Detaylarıyla bakalım...👇

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Genetik mirasın, hormonların sosyal ilişkiler ve psikolojideki etkisini bilmeyen yoktur. İkili ilişkilerde bu konu hakkında pek çok teori üretildi.

Genetik mirasın, hormonların sosyal ilişkiler ve psikolojideki etkisini bilmeyen yoktur. İkili ilişkilerde bu konu hakkında pek çok teori üretildi.

Erkeklerin olabildiğince fazla kadını döllemek istediği, kadının ise en iyi genlere sahip erkek tarafından döllenerek sağlıklı nesiller üretmeye çalıştığı sistem teorisinden bahsediyoruz. Tarihsel ve evrimsel süreç kadınları seçici yapmış, erkekleri ise mücadeleci hale getirmiş. Erkek nüfusunun %20'si alfa, %80'i beta olarak kabul ediliyor. Alfa erkeklerin kadınlar için çaba göstermesi gerekmezken, beta erkekler bu konuda zor durumda. Yerleşik hayata geçip toplumları oluşturduğumuzda bu doğa kanunlarının yerini toplum kanunları aldı ve erkeklere yönelik bu adaletsizlik önlenmeye çalışıldı.

Kadınlara seçme hakkı verilmemesi, eve kapatılarak özgürlüğünün kısıtlanması bu düzeni sağlamak için atılmış adımlardı.

Kadınlara seçme hakkı verilmemesi, eve kapatılarak özgürlüğünün kısıtlanması bu düzeni sağlamak için atılmış adımlardı.

Aynı şekilde erkeklerin de çok kadınla birlikte olmasının önü evlilik kurumu ile kesilmeye çalışılsa da, toplumun bu konuda çok daha hoşgörülü olduğunu söylemeye gerek yok. Beta erkekler de seçme hakkı olmayan kadınlarla birlikte olup soylarını devam ettirebiliyordu.

Modern zamanlarda kadınların yeniden özgürleşmesi bazı erkeklerde paniğe sebep oldu.

Modern zamanlarda kadınların yeniden özgürleşmesi bazı erkeklerde paniğe sebep oldu.

Çünkü kadınların alfa erkeklere ulaşabilirliği arttı. Kendini fiziksel ve ruhsal olarak yetersiz, güçsüz hisseden; sosyal iletişim bozukluğu yaşayan erkekler kadınları suçlayan oluşumlar kurmaya başladı. Red Pill öğretisi bunların en ünlülerinden biri. Reddit'te kurulan bu topluluk, anonim olarak kadınlara nefret kusan erkeklerden oluşuyor. Erkeklere gözlerini açmalarını, kadınların duygusal birer manipülatör olduklarını, onlara yönelik pozitif ayrımcılığın kendilerine zarar verdiğini anlatıyor. Beta erkeklere de alfa olmanın incelikleri öğretiliyor.

Red Pill başlı başına bir başka içerik konusu, şimdi onunla çok ilgili olan bir başka tabir olan Incel'den bahsedeceğiz.

Red Pill başlı başına bir başka içerik konusu, şimdi onunla çok ilgili olan bir başka tabir olan Incel'den bahsedeceğiz.

Son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan incel (okunuşu ile insel) İngilizce 'involuntarily celibate' (istemsizce münzevi) kelimesinin kısaltması. Anlamı cinsellikten ve karşı cinsle iletişimden elini ayağını istemsizce çeken, daha doğrusu bu iletişimi hiç kuramamış olan kişi.

Karşı cinsle iletişim kuramayan, kadınları sadece cinsel obje olarak gören, özgüvensiz, genellikle ailesiyle yaşayan ve asosyal kişilik bozukluğuna sahip genç erkeklerden oluşan bir topluluk.

Karşı cinsle iletişim kuramayan, kadınları sadece cinsel obje olarak gören, özgüvensiz, genellikle ailesiyle yaşayan ve asosyal kişilik bozukluğuna sahip genç erkeklerden oluşan bir topluluk.

Kendilerini fiziksel açıdan yetersiz gören ve kadınların alfa erkek tercihi yüzünden asla bir şanslarının olmadığını düşünen inceller, bulundukları durumdan sistemi sorumlu tutuyor ve kadınlara nefret duyuyorlar. Kadınlarla sağlıklı iletişim kurabilen erkeklere kendi aralarında 'Chad' diyorlar ve açıkçası onlara da öfkeliler.

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Onlara sadece öfkeli ergenler topluluğu demeden önce daha fazla bilgi sahibi olmakta fayda var.

Onlara sadece öfkeli ergenler topluluğu demeden önce daha fazla bilgi sahibi olmakta fayda var.

İnternet üzerinde örgütlenen inceller birbirlerinin çarpık görüşlerini destekliyor. Tecavüz ve terör suçlarına karışan incellerin adlarını duyuran en büyük olay ise kuşkusuz 2014 yılında gerçekleşen Kaliforniya'daki Isla Vista katliamıydı. Ünlü bir Hollywood yapımcısının oğlu olan Elliot Rogder, bir okula ateş açarak 6 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. 'Asla birlikte olamayacağı güzellikte kızların okuduğu' bu okulu özellikle seçen gencin katliam öncesi internetteki paylaşımları onun kadın düşmanı bir incel olduğunu ortaya koyuyordu.

Incel tehlikeli bir topluluk, onları hafife almamak lazım.

Incel tehlikeli bir topluluk, onları hafife almamak lazım.

Cinsel enerjilerini şiddete dönüştüren inceller, özellikle kadınlar için tehlike arz ediyorlar. Sosyal medyada sürekli kadınları suçlayıcı paylaşımlar yapan ve kadınlara saldıran inceller; bir yandan da onlara ulaşmak ve alfa erkek olabilmek için kendilerini geliştirme çabasında. Estetik operasyon furyasına katılan, spor salonlarından çıkmayan inceller dış görünüşlerini geliştirirken, görüşlerini olumlu anlamda geliştirmeye ihtiyaç duymuyor. Bu da ileride daha büyük sorunlar yaşanmasına sebep olabiliyor.

Peki bir erkeğin incel olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Peki bir erkeğin incel olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Hayatında hiçbir kadınla doğru düzgün arkadaşlık veya sevgililik ilişkisi olmamış, cinsel içerikli film düşkünü, sadece erkeklerle takılan, her durumda kadını suçlayan, sosyal medyada kadın karşıtı paylaşımlar yapan erkekler için incel tabiri kullanılabilir.

Sosyal medyada da sık sık görüyoruz. Bu tarz zihniyete sahip kişilerin toplanıp algı yaratmayı sevdiğini ve bunu hiç acımadan yaptıklarına şahit oluyoruz.

Sosyal medyada da sık sık görüyoruz. Bu tarz zihniyete sahip kişilerin toplanıp algı yaratmayı sevdiğini ve bunu hiç acımadan yaptıklarına şahit oluyoruz.

Ülkemizde bu tabir yeni yeni kullanılıyor olsa da, aslında incel sayısı azımsanmayacak kadar fazla.

Inceller eğitilebilir mi? Bu zihniyetin kökü kazılabilir mi?

Inceller eğitilebilir mi? Bu zihniyetin kökü kazılabilir mi?

Aslına bakarsanız her şey, herkesi insan olarak görmekten geçiyor. Yani bir cinsiyete bu derece düşman olmak, sizler de takdir edersiniz ki kliniklik bir durum.

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Kadın hakları konusunu konuşurken buz dağının altında yatan bu büyük sorunu da gözardı etmememiz gerekiyor.

Kadın hakları konusunu konuşurken buz dağının altında yatan bu büyük sorunu da gözardı etmememiz gerekiyor.

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