TikTok'taki "Öldürülmediği İçin Şükretme" Akımı Mide Bulandırdı
TikTok'taki "Öldürülmediği İçin Şükretme" Akımı Mide Bulandırdı
Toplumu derinden etkileyen olaylardan sonra herkes iyi niyetle paylaşımlar yapmaya çalışıyor. Ancak bu iyi niyetli gibi görünen paylaşımların nereye varabileceğini göremeyen kişiler de var. TikTok'ta erkek sevgililerini şükrederek paylaşan kadınlar ise ne diyeceğimizi bilemediğimiz durumlara sokuyor.
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