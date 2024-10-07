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TikTok'taki "Öldürülmediği İçin Şükretme" Akımı Mide Bulandırdı

TikTok'taki "Öldürülmediği İçin Şükretme" Akımı Mide Bulandırdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.10.2024 - 16:29

Toplumu derinden etkileyen olaylardan sonra herkes iyi niyetle paylaşımlar yapmaya çalışıyor. Ancak bu iyi niyetli gibi görünen paylaşımların nereye varabileceğini göremeyen kişiler de var. TikTok'ta erkek sevgililerini şükrederek paylaşan kadınlar ise ne diyeceğimizi bilemediğimiz durumlara sokuyor.

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Akıma gelen videolar şöyle 👇

Akıma gelen videolar şöyle 👇
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