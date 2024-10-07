KYK Yurdunda Erkeklerin Toplu Tacizine Maruz Kalan Kız Öğrenciler Seslerini Duyurmaya Çalışıyor

Gelen bilgilere göre bir süredir Ege Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu erkek yurdunun bir bölümünde kız öğrenciler de kalıyor. İddialara göre erkek öğrencilerin yaptıkları ise dehşet verici. Diğer tarafa geçme planları, dürbünle izleme, toplu şekilde uluma ve taciz gibi pek çok iddia mevcut.