KYK Yurdunda Erkeklerin Toplu Tacizine Maruz Kalan Kız Öğrenciler Seslerini Duyurmaya Çalışıyor
KYK Yurdunda Erkeklerin Toplu Tacizine Maruz Kalan Kız Öğrenciler Seslerini Duyurmaya Çalışıyor
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Sorun Twitter'da da dile getirildi. Yerlerde bulunan kondomlar, tacizler ve daha fazlası...
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Başka öğrencilerin şikayetleri şu şekilde.
Gelen videolarda uluma sesleri duyuluyor.
Bazı tepkiler şöyle 👇
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