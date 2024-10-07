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KYK Yurdunda Erkeklerin Toplu Tacizine Maruz Kalan Kız Öğrenciler Seslerini Duyurmaya Çalışıyor

KYK Yurdunda Erkeklerin Toplu Tacizine Maruz Kalan Kız Öğrenciler Seslerini Duyurmaya Çalışıyor

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.10.2024 - 16:13

Gelen bilgilere göre bir süredir Ege Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu erkek yurdunun bir bölümünde kız öğrenciler de kalıyor. İddialara göre erkek öğrencilerin yaptıkları ise dehşet verici. Diğer tarafa geçme planları, dürbünle izleme, toplu şekilde uluma ve taciz gibi pek çok iddia mevcut.

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Sorun Twitter'da da dile getirildi. Yerlerde bulunan kondomlar, tacizler ve daha fazlası...

Sorun Twitter'da da dile getirildi. Yerlerde bulunan kondomlar, tacizler ve daha fazlası...

Başka öğrencilerin şikayetleri şu şekilde.

Başka öğrencilerin şikayetleri şu şekilde.

Gelen videolarda uluma sesleri duyuluyor.

Bazı tepkiler şöyle 👇

Bazı tepkiler şöyle 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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