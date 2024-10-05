Biber Gazı, Elektroşok Cihazı Gibi Ürünlere Bir Gecede Zam Yağdı
Biber Gazı, Elektroşok Cihazı Gibi Ürünlere Bir Gecede Zam Yağdı
Ne yazık ki dün sayısız şiddet olayının medyaya yansıdığı günlerdendi. Beyoğlu ve Fatih'teki olaylar başta olmak üzere pek çok kadın kendini korumak için son yıllarda satışları suç oranlarıyla paralel artan elektroşok cihazı, biber gazı gibi ürünlere yöneldi. Ancak fiyatlardaki ani artış tepkilere neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ürünlere birkaç saat içinde ciddi zamlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı saat içinde %50 artan ürünler var.
Tepkiler şöyle 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın