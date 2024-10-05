Biber Gazı, Elektroşok Cihazı Gibi Ürünlere Bir Gecede Zam Yağdı

Ne yazık ki dün sayısız şiddet olayının medyaya yansıdığı günlerdendi. Beyoğlu ve Fatih'teki olaylar başta olmak üzere pek çok kadın kendini korumak için son yıllarda satışları suç oranlarıyla paralel artan elektroşok cihazı, biber gazı gibi ürünlere yöneldi. Ancak fiyatlardaki ani artış tepkilere neden oldu.