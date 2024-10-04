Beyoğlu'ndaki Tacizcinin Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı

24 Eylül 2024 tarihinde Beyoğlu Balo Sokak üzerinde iki şahıs bir kadına tecavüze yeltenmiş, kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulmuştu. Olayın daha çok duyulmasını sağlayan ise suç dosyası kabarık olan iki şahsın salıverilmesi oldu. O şahıslardan birinin sosyal medya paylaşımlarına ulaşıldı.