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Beyoğlu'ndaki Tacizcinin Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı

Beyoğlu'ndaki Tacizcinin Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.10.2024 - 16:33 Son Güncelleme: 04.10.2024 - 16:40

24 Eylül 2024 tarihinde Beyoğlu Balo Sokak üzerinde iki şahıs bir kadına tecavüze yeltenmiş, kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulmuştu. Olayın daha çok duyulmasını sağlayan ise suç dosyası kabarık olan iki şahsın salıverilmesi oldu. O şahıslardan birinin sosyal medya paylaşımlarına ulaşıldı.

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Geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda iki şahıs caddenin ortasında bir kadını taciz etmiş, kadın çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla kurtulabilmişti.

Geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda iki şahıs caddenin ortasında bir kadını taciz etmiş, kadın çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla kurtulabilmişti.

Beyoğlu Güven Timi'nin çalışmaları sonrası şüpheliler Semir Tarhan, ve Ömer Konu, yakalanarak gözaltına alındı. Ardından serbest bırakıldılar.

Beyoğlu Güven Timi'nin çalışmaları sonrası şüpheliler Semir Tarhan, ve Ömer Konu, yakalanarak gözaltına alındı. Ardından serbest bırakıldılar.

İki şahsın da taciz başta olmak üzere pek çok suç kaydı olduğu belirtildi. Suçlular hakkında sosyal medya tepkileri üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Tacizcilerden Samir Tarhan'ın sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı.

Tacizcilerden Samir Tarhan'ın sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı.

Paylaşımlarda pek çok ahlak dersi mevcut.

Paylaşımlarda pek çok ahlak dersi mevcut.

Akıl, namus, şeref gibi kelimeler de sıkça kullanılmış.

Akıl, namus, şeref gibi kelimeler de sıkça kullanılmış.

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