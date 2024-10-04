Beyoğlu'ndaki Tacizcinin Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı
Beyoğlu'ndaki Tacizcinin Sosyal Medya Paylaşımları Ortaya Çıktı
24 Eylül 2024 tarihinde Beyoğlu Balo Sokak üzerinde iki şahıs bir kadına tecavüze yeltenmiş, kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulmuştu. Olayın daha çok duyulmasını sağlayan ise suç dosyası kabarık olan iki şahsın salıverilmesi oldu. O şahıslardan birinin sosyal medya paylaşımlarına ulaşıldı.
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Geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda iki şahıs caddenin ortasında bir kadını taciz etmiş, kadın çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla kurtulabilmişti.
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Beyoğlu Güven Timi'nin çalışmaları sonrası şüpheliler Semir Tarhan, ve Ömer Konu, yakalanarak gözaltına alındı. Ardından serbest bırakıldılar.
Tacizcilerden Samir Tarhan'ın sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı.
Paylaşımlarda pek çok ahlak dersi mevcut.
Akıl, namus, şeref gibi kelimeler de sıkça kullanılmış.
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