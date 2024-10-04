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Beyoğlu'nda Bir Kadını Taciz Eden ve Suç Kaydı Olan Zanlıların Serbest Kalmasına Tepkiler Büyüyor

Beyoğlu'nda Bir Kadını Taciz Eden ve Suç Kaydı Olan Zanlıların Serbest Kalmasına Tepkiler Büyüyor

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
04.10.2024 - 14:15 Son Güncelleme: 04.10.2024 - 14:29

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan taciz olayının ardından zanlıların serbest kalmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

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Beyoğlu'nda yaşanan olay yine herkesin kanını dondurdu. Kameralara yansıyan olayda iki erkeğin sokakta bir kadını taciz ettiği görülüyordu.

Beyoğlu'nda yaşanan olay yine herkesin kanını dondurdu. Kameralara yansıyan olayda iki erkeğin sokakta bir kadını taciz ettiği görülüyordu.

Olayın gündem yaratmasının ardından 31 yaşındaki Semir T. ve 27 yaşındaki Ömer K. kısa sürede gözaltına alındı. Ancak mağdur kadının şikayetçi olmaması sebebiyle zanlılar serbest bırakıldı. Tacizcilerin daha önce “cinsel saldırı", “mukavemet", “uyuşturucu madde kullanmak", “gasp" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Olayın gündem yaratmasının ardından 31 yaşındaki Semir T. ve 27 yaşındaki Ömer K. kısa sürede gözaltına alındı. Ancak mağdur kadının şikayetçi olmaması sebebiyle zanlılar serbest bırakıldı. Tacizcilerin daha önce “cinsel saldırı", “mukavemet", “uyuşturucu madde kullanmak", “gasp" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Zanlıların serbest bırakılması sosyal medyada infiale sebeb olurken kullanıcılar tepkilerini böyle gösterdi 👇

Zanlıların serbest bırakılması sosyal medyada infiale sebeb olurken kullanıcılar tepkilerini böyle gösterdi 👇
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Tepkilerin ardından zanlılarla ilgili yeniden gözaltı kararı çıkartıldı

Tepkilerin ardından zanlılarla ilgili yeniden gözaltı kararı çıkartıldı

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