Beyoğlu'nda Bir Kadını Taciz Eden ve Suç Kaydı Olan Zanlıların Serbest Kalmasına Tepkiler Büyüyor
Beyoğlu'nda Bir Kadını Taciz Eden ve Suç Kaydı Olan Zanlıların Serbest Kalmasına Tepkiler Büyüyor
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Beyoğlu'nda yaşanan olay yine herkesin kanını dondurdu. Kameralara yansıyan olayda iki erkeğin sokakta bir kadını taciz ettiği görülüyordu.
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Olayın gündem yaratmasının ardından 31 yaşındaki Semir T. ve 27 yaşındaki Ömer K. kısa sürede gözaltına alındı. Ancak mağdur kadının şikayetçi olmaması sebebiyle zanlılar serbest bırakıldı. Tacizcilerin daha önce “cinsel saldırı", “mukavemet", “uyuşturucu madde kullanmak", “gasp" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
Zanlıların serbest bırakılması sosyal medyada infiale sebeb olurken kullanıcılar tepkilerini böyle gösterdi 👇
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Tepkilerin ardından zanlılarla ilgili yeniden gözaltı kararı çıkartıldı
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