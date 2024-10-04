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İstanbul’un Göbeğinde Taciz Dehşeti: Beyoğlu’nda Genç Kıza Zorla Sarılıp Yere Yatırdılar!

İstanbul’un Göbeğinde Taciz Dehşeti: Beyoğlu’nda Genç Kıza Zorla Sarılıp Yere Yatırdılar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.10.2024 - 09:21

Geçtiğimiz hafta Beyoğlu’ndan yaşanan skandal olayın görüntüleri ortaya çıktı. Beyoğlu’nda iki kişi, yolda giden genç bir kızın önünü kesti, önce sarılmak istedi, sonrada kızı yere yatırarak taciz etmeye çalıştı. Yoldan geçenlerin yardımı ile genç kızın kurtulmasının ardından yakalanan şüphelilerin gasptan, adam yaralama, cinsel saldırıdan oto hırsızlığına kadar birçok suç dosyası olduğu ortaya çıktı. 

İşte ATV Haber’de yer alan haberin detayları…

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Olay, geçtiğimiz hafta İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. 23 yaşındaki genç kız sabaha karşı evine giderken peşine 2 kişi takıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. 23 yaşındaki genç kız sabaha karşı evine giderken peşine 2 kişi takıldı.

Genç kızı duvara sıkıştıran şüpheliler, sokak ortasında talihsiz kadını taciz etti.

Genç kızı duvara sıkıştıran şüpheliler, sokak ortasında talihsiz kadını taciz etti.

Tacizcinin yanındaki arkadaşı ise olanları seyretmekle yetindi.

Tacizcinin yanındaki arkadaşı ise olanları seyretmekle yetindi.

Olaya, sokaktan geçen bir vatandaş müdahale etti. Şüpheli şahıs, taciz ettiği kızın amcasının kızı olduğunu öne sürdü.

Olaya, sokaktan geçen bir vatandaş müdahale etti. Şüpheli şahıs, taciz ettiği kızın amcasının kızı olduğunu öne sürdü.

Beyoğlu Güven Timi, tacizcilerin kimliklerini tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin gasptan, adam yaralama, cinsel saldırıdan oto hırsızlığına kadar birçok suç dosyası olduğu öğrenildi

Beyoğlu Güven Timi, tacizcilerin kimliklerini tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin gasptan, adam yaralama, cinsel saldırıdan oto hırsızlığına kadar birçok suç dosyası olduğu öğrenildi
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