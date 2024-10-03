Ferdi Tayfur’un Damadı Muhammet Aydın Gözaltına Alındı! Evine Yapılan Baskında Ruhsatsız Silahlar Yakalandı
Ferdi Tayfur’un Damadı Muhammet Aydın Gözaltına Alındı! Evine Yapılan Baskında Ruhsatsız Silahlar Yakalandı
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Geçtiğimiz aylarda kızı Tuğçe Tayfur ile arası açılması ile gündeme gelen şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadının evine polis baskını düzenlendi.
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EKOL TV’de yer alan habere göre; Polis ekipleri aldıkları bir ihbar sonucu Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın evine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan damat Muhammet Aydın, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
İşte Ekol TV’de yer alan haberin detayları…
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