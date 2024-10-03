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Ferdi Tayfur’un Damadı Muhammet Aydın Gözaltına Alındı! Evine Yapılan Baskında Ruhsatsız Silahlar Yakalandı

Ferdi Tayfur’un Damadı Muhammet Aydın Gözaltına Alındı! Evine Yapılan Baskında Ruhsatsız Silahlar Yakalandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.10.2024 - 23:00

Polis, şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın evine baskın düzenledi. Yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahlara el koyan polisler Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ı gözaltına aldı. 

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Geçtiğimiz aylarda kızı Tuğçe Tayfur ile arası açılması ile gündeme gelen şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadının evine polis baskını düzenlendi.

Geçtiğimiz aylarda kızı Tuğçe Tayfur ile arası açılması ile gündeme gelen şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadının evine polis baskını düzenlendi.

EKOL TV’de yer alan habere göre; Polis ekipleri aldıkları bir ihbar sonucu Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın evine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

EKOL TV’de yer alan habere göre; Polis ekipleri aldıkları bir ihbar sonucu Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın evine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan damat Muhammet Aydın, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan damat Muhammet Aydın, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İşte Ekol TV’de yer alan haberin detayları…

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