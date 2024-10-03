AFAD, Marmara Depreminin Büyüklüğünü Açıkladı: “7,2 ile 7,8 Arasında Deprem Olacak”
AFAD, Marmara Depreminin Büyüklüğünü Açıkladı: “7,2 ile 7,8 Arasında Deprem Olacak”
Bursa'da katıldığı AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü ve Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi yetkililerinin de katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara fayının her yıl 2,5 santimetre batıya doğru hareket etiğini, elastik payı tükendiğinde yaşanacak bir depremin şiddetinin 7,2 ile 7,8 arasında olacağını söyledi.
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Bursa'da AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü ve Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi yetkililerinin de katıldığı toplantıda, yakın bir zamanda kırılması beklenen Marmara fayının riskleri görüşüldü.
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Marmara Denizi'nde yer alan fayın yaklaşık 250 yıldır enerji topladığını ve kırıldığı taktirde 7,8'lere varan deprem üretebileceğini söyleyen Tatar, şu ifadeleri kullandı:
Güney Marmara'da da aktif fayların varlığını hatırlatan Tatar, “Bursa benim en çok kaygılandığım yerlerden birisi” dedi.
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