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AFAD, Marmara Depreminin Büyüklüğünü Açıkladı: “7,2 ile 7,8 Arasında Deprem Olacak”

AFAD, Marmara Depreminin Büyüklüğünü Açıkladı: “7,2 ile 7,8 Arasında Deprem Olacak”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.10.2024 - 20:00

Bursa'da katıldığı AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü ve Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi yetkililerinin de katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara fayının her yıl 2,5 santimetre batıya doğru hareket etiğini, elastik payı tükendiğinde yaşanacak bir depremin şiddetinin 7,2 ile 7,8 arasında olacağını söyledi.

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Bursa'da AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü ve Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi yetkililerinin de katıldığı toplantıda, yakın bir zamanda kırılması beklenen Marmara fayının riskleri görüşüldü.

Bursa'da AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü ve Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi yetkililerinin de katıldığı toplantıda, yakın bir zamanda kırılması beklenen Marmara fayının riskleri görüşüldü.

Marmara Denizi'nde yer alan fayın yaklaşık 250 yıldır enerji topladığını ve kırıldığı taktirde 7,8'lere varan deprem üretebileceğini söyleyen Tatar, şu ifadeleri kullandı:

Marmara Denizi'nde yer alan fayın yaklaşık 250 yıldır enerji topladığını ve kırıldığı taktirde 7,8'lere varan deprem üretebileceğini söyleyen Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“1999 İzmit Depremi ile 1912 Mürefte (Şarköy) depremleri arasındaki alan henüz kırılmadı. Tek bir kerede mi yoksa birkaç parça şeklinde mi kırılır, bunun hiçbir anlamı yok. Sonuçta enerji biriktirmiş durumda ve günün birinde kırılacak. Her yıl 2 buçuk santimetre enerji biriktiriyor, her yıl 2 buçuk santimetre batıya doğru hareket ediyor. Bu fayın elastik payı tükendiği anda kırılacak. Burada baktığımızda 250 yıllık birikim var. Bu güne kadar 6 ila 7 metre arasında yer değiştirmesi söz konusu. Hatırlarsanız 17 Ağustos'ta, demiryolundaki rayların bükülmesi bu şekilde oldu. Bu hangi büyüklükteki depreme karşılık derseniz, kırılmanın mekanizmasına göre 7.2'den başlayıp 7.8'e kadar çıkabilecek büyüklükte bir deprem üretebilir.”

Güney Marmara'da da aktif fayların varlığını hatırlatan Tatar, “Bursa benim en çok kaygılandığım yerlerden birisi” dedi.

Güney Marmara'da da aktif fayların varlığını hatırlatan Tatar, “Bursa benim en çok kaygılandığım yerlerden birisi” dedi.

“Sadece Marmara içinde aktif faylar yok. Marmara'nın güneyinde de aktif faylar bulunuyor. Biz Marmara Depremi'ne odaklanmışken günün birinde başka depremle karşı karşıya kalabiliriz. Mustafa başkanımı korkutmak istemiyorum ama Bursa benim en çok kaygılandığım yerlerden bir tanesi. 1855 Bursa depremi Uluabat fayından kaynaklanmış bir deprem.”

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