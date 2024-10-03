Tutuklanan Jahrein’den Mektup Var: “Ben Burada Bu İnsanlarla Ne Yapıyorum”
Tutuklanan Jahrein’den Mektup Var: “Ben Burada Bu İnsanlarla Ne Yapıyorum”
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein’in gözaltına alındığını ve kendisine müstehcenlik suçundan işlem başlatılan Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç, 15 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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14 Eylül’den bu yana cezaevinde olan Jahrein’den mektup geldi.
Yazdığı mektupta “Ben burada bu insanlarla ne yapıyorum” diyen Jahrein’in mektubu şu şekilde:
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