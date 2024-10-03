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Tutuklanan Jahrein’den Mektup Var: “Ben Burada Bu İnsanlarla Ne Yapıyorum”

Tutuklanan Jahrein’den Mektup Var: “Ben Burada Bu İnsanlarla Ne Yapıyorum”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.10.2024 - 18:33

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün ‘müstehcenlik’ suçlaması ile soruşturma başlattığı ve sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Antalya L Tipi Cezaevine gönderilen Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç’tan mektup geldi. 

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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein’in gözaltına alındığını ve kendisine müstehcenlik suçundan işlem başlatılan Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç, 15 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein’in gözaltına alındığını ve kendisine müstehcenlik suçundan işlem başlatılan Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç, 15 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

14 Eylül’den bu yana cezaevinde olan Jahrein’den mektup geldi.

14 Eylül’den bu yana cezaevinde olan Jahrein’den mektup geldi.

Yazdığı mektupta “Ben burada bu insanlarla ne yapıyorum” diyen Jahrein’in mektubu şu şekilde:

Yazdığı mektupta “Ben burada bu insanlarla ne yapıyorum” diyen Jahrein’in mektubu şu şekilde:
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