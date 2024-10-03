Covid Vakalarında Artış Başladı: 'Üşüttüm’ Diye Hastaneye Gidenler ‘Covid’ Çıkıyor!

2020 yılında çıkan ve tüm dünyayı adeta kasıp kavuran Covid 19 virüsü geri mi dönecek? Mevsim geçişiyle birlikte Türkiye’de de hastaneye yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle başvurular artmaya başladı. Hastaneye giden kişilere yapılan testler sonucunda da Covid 19 testlerinin pozitif çıkma oranları yükseldi.

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